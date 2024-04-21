موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية والقنوات الناقله لها

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أجل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لعالم الساحرة المستديرة، في المباراة التي تحظى باهتمام واسع من قبل الآلاف من الجماهير المصرية مع اقتراب نهاية البطولة.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني

وذلك فانه البحث قد ارتفع منذ الساعات الأخيرة من مساء أمس السبت عن موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقاء اليوم بعدما حقق الصعود على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بمجموع المباراتين ثلاثة اهداف مقابل هدف، كما أن الفارس الأبيض قد حقق الفوز على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في قمة مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم بنتيجة هدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك ودريمز اليوم

وسوف يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية على أرضية ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر أبريل الجاري بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة وسوريا والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والساعة الخامسة مساء بتوقيت دول المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز

فيما أعلنت قناة بين سبورت الرياضية القطرية عن نقل مواجهة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الفريق الأول لكرة القدم دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، حيث أن شبكة قنوات بين سبورت هي الناقل الحصري لكافة مباريات البطولة.