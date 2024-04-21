لو الناموس مضايقك عندنا الحل السحري!.. طرق فعالة للقضاء على الحشرات

من اكثر الحشرات التي تعمل علي إزعاج الكبير والصغير، حشرة الناموس من الحشرات المؤلمة للصغير قبل الكبير، مع بداية فصل الصيف يتزايد حشرات الناموس بكثرة، دائما نري العديد من المواطنين وخاصة من يسكنوا في الأرياف والقري يبحثوا عن طرق التخلص من هذه الحشرة وذلك لان من خلال قرصتها قد تسبب للشخص حساسية مفرطة، من خلال الموضوع سنوضح لكم كيفية التخلص من الناموس بطرق فعالة من أول استخدام في السطور الآتية.

حيل فعالة من اجل القضاء علي الناموس

يجب تنظيف المنزل باستمرار وتهويته جيدا مع غلق المنافذ وعدم فتحها في وقت غروب الشمس، ذلك لان هذا الوقت يجلب العديد من هذه الحشرة.

ينبغي استخدام نبات الثوم، ذلك لان هذا النبات يعمل علي التخلص من الناموس بطريقة فعالة، قم بفرم عشرة فصوص من الثوم، مع إضافة القليل من الماء ورجها جيدا ورش جميع ارض المنزل، ستلاحظ اختفاء الناموس علي الفور بسبب الرائحة النفاذة المنبعثة من تلك المكونات.

يجب استخدام بعض من شرائح الليمون، ووضع عليها كمية مناسبة من القرنفل، ترك هذه الشرائح في جميع أركان المنزل.

تعرف علي طرق طرد الناموس

يجب وضع بعض الزيوت الطبيعية مثل: الصويا، اللافندر العطري، عشبة الليمون، زيت النيم علي البشرة، سيتم علي الفور انزلاق الناموس وذلك من اجل الرائحة النفاذة النابعة من هذه الزيوت.

ينبغي علي جميع الأشخاص ارتداء الملابس القطنية وتغطيه ألذراعين من اجل تفادي لدغات الناموس.

طرق علاج لدغه حشرة الناموس