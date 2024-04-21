عاجل.. وزارة المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين لشهر نيسان الحالي جميع المؤسسات العراقية

كشفت وزارة المالية العراقية، في بيان لها اليوم الأحد عن إطلاق تمويلات رواتب الموظفين العاملين في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان، مؤكدة أن دائرة المحاسبة بالوزارة باشرت القيام بإجراءات التمويل المعنية لجميع الموظفين وكافة منتسبي القوات الأمنية، مع مراعاة بأن الرواتب تأتي بقيمة الزيادة الأخيرة المقرة من قبل مجلس الوزراء العراقي بعد زيادتها لأكثر من 1.50 تريليون دينار عراقي، كما يمكنك الإستعلام عن رواتب الموظفين والعاملين في كافة الدوائر الحكومية، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

توزيع مرتبات موظفين الدولة

وشددت وزارة المالية، أنه يجب على جميع وحدات الإنفاق داخل الوزارات والمحافظات وكافة الجهات غير المرتبطة بالوزارة إلى مراجعة دائرة المحاسبة لكي يتم استكمال متطلبات تمويل الرواتب لجميع الموظفين ومنتسبيهم، والإلتزام كذلك بجدول التمويل الشهري المقر من قبلها مع استيفاء جميع المتطلبات الخاصة بالتمويل المطلوبة، لكي يتم العمل على توزيعه لجميع الموظفين في كافة المحافظات العراقية.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين

وأتاحت وزارة المالية إمكانية الإستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادات الجديدة، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-