“فما حصان هناك“ استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic الجديد بجودة عالية وشوف عالم الحيوان
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
يبحث عدد كبير من المشاهدين عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وهي واحدة من القنوات الفضائية العريقة والتي تم إطلاقها منذ سنوات عديدة كما أن لها قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الدول ومختلف الفئات العمرية وذلك لأنها تقوم بتعريف المشاهد على حياة الحيوانات المختلفة في البيئات المختلفة فهي تتحدث عن الحياة الطبيعية بشكل عام وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم من خلال مقالنا.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
يمكنك الآن تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك على الرسيفر الخاص بك بشكل مجاني تماما ولا تحتاج إلى دفع اشتراكات بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:
- التردد: 11412.
- معدل الترميز: 3000.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
الجدير بالذكر أنها قامت بتوفير تردد اخر على القمر نايل سات وهو:
- التردد: 12467.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات
حرصت قناة ناشيونال جيوغرافيك على توفير أكثر من تردد يساعدك في استقبال القناة من خلال الأقمار الصناعية المختلفة وذلك تسهيلا للمشاهدين والتردد هو:
- التردد: 11804.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- الجودة: SD.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر ياه سات
لمشاهدة جميع برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك قم باستقبالها بواسطة التردد التالي:
- التردد: 11938.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- الجودة: SD.
محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك
تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك مجموعة من البرامج المفضلة لدى الكثير والتي على رأسها:
- برنامج الحياة في الجليد.
- برنامج منزل في البرية.
- برنامج رئيس الطائرة.
- برنامج تحدي الصحراء.
- برنامج أمراء المخدرات.
- برنامج هاوي الطيور الفريدة.
- برنامج ثعابين في المدينة.