“هاااام“ .. موعد اختبارات الفصل الثالث 2024 بالجزائر والاختبارات الاستدراكية

مع اقتراب موعد الامتحانات أصبح يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد اختبارات الفصل الثالث لذلك قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالإعلان عن موعد بدء الاختبارات والتي من المقرر أن تكون بداية من الأسبوع القادم وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد اختبارات الفصل الثالث

وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر أنه من المقرر بدء اختبارات الفصل الثالث الابتدائي بداية من يوم 26 مايو 2024 وتستمر حتى يوم 30 من مايو 2024، كما أوضحت أيضا أن التعليم المتوسط لكل من الفرقة الأولى والثانية سوف تبدأ من يوم 19 من مايو 2024 وتستمر حتى يوم 23 من مايو 2024، وأوضحت أيضا أنه من المقرر بدء المرحلة الرابعة متوسط بداية من يوم 12 مايو 2024 وتستمر حتى يوم 16 مايو 2024، أما فيما يخص التعليم الثانوي فكل من المرحلة الأولى والثانية من المقرر أن تبدأ من 19 مايو 2024 وتستمر حتى يوم 24 مايو، بينما اختبارات البكالوريا التجريبي سوف تبدأ من يوم 12 مايو وتستمر حتى يوم 16 من مايو 2024.

موعد الاختبارات الاستدراكية

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن من المقرر بدء الاختبارات الاستدراكية للراسبين لكل من المرحلة الابتدائية والثانوية يومي 23 و 24 من جوان 2024، بينما مرحلة التعليم المتوسط سوف تكون يومي 26 و27 من جوان 2024، ويجب العلم أنه يتم إجراء تلك الاختبارات من أجل مساعدة الطلاب على تحسين الدرجات الخاصة بهم والإرتقاء بالمستوى الدراسي لديهم، كما أكدت وزارة التربية والتعليم على المعلمين بأن يقوموا بتسليم الشهادات الشرفية لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي يوم 27 من جوان 2024.