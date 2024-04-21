تابع الماتش مجاناً… تردد قناة بي ان سبورت 6 الناقلة مباراة الزمالك و دريمز في نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية

بحث مكثف ورائج عبر محركات البحث المختلفة عن تردد قناة بي ان سبورت 6 كونها من أهم وأقوى القنوات الرياضية التي تتمتع بحقوق نقل البث الحي المباشر للعديد من الدوريات والبطولات المختلفة للفرق العربية والإفريقية والأوروبية، قناة بي ان سبورت قناة ذات شهرة واسعة حققت نجاح كبير ومازالت تتقدم بشكل كبير، تعمل قناة بي ان سبورت بأقوى إشارة ممكنة وتعمل على جميع الأقمار الصناعية وضبطها سهل وسريع على جميع الأجهزة،

ويمكن تنزيلها للاستمتاع بمشاهدة البطولات المختلفة بدون تشفير أو تشويش، كما أن بي ان سبورت 6 واحدة من أقوى قنوات بي ان ولذلك ترتفع مكانتها يوم بعد يوم تحقق ملايين المشاهدات نظراً لما تقدم من مباريات وبرامج، نقدم لكم خلال التقرير التالي تردد قناة بي ان سبورت 6.

تردد قناة بي ان سبورت 6

تتمتع قناة بي ان سبورت 6 بشهرة وشعبية واسعة في مختلف دول العالم العربية والغربي، تنقل القناة مجموعة من أهم البطولات دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال آسيا والدوري الأفريقي وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وغيرها الكثير من الدوريات والبطولات، كما أن القناة تقوم بنقل نشر إخبارية تفصيلية بشكل يومي وتقدم العديد من البرامج الرياضية التي يقدمها كبار الإعلاميين، والآن بكل سهولة يمكنك ضبطها عند إضافة الرموز التالية

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 11585

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: hd.

معامل التصحيح: 2/3.

موعد مباراة الزمالك و دريمز

اليوم الأحد 21 أبريل 2024 يلتقي فريق الزمالك أمام نظيره دريمز في مواجهة قوية ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تنطلق صافرتها في غضون ساعات قليل في تمام الساعة السادسة مساءً حسب توقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساءً حسب توقيت الإمارات، ومن المقرر أن يتم إذاعة البث الحي المباشر للمباراة عبر شاشة قناة بي ان سبورت 6 بصوت المعلق علي محمد علي وتقام المواجهة بين الفريقين على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي