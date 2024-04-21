توزيع 1.50 تريليون دينار على الموظفين.. “حكومة العراق” تزف بُشرى سارة لموظفي الدولة حول الزيادات والترقيات الجديدة

في إطار الدعم المستمر التي تقدمها حكومة العراق، أمام جميع الموظفين والمتقاعدين في كافة الدوائر والمؤسسات العاملة في الدولة، أكد مصدر مطلع في وزارة المالية، أنه تم إعداد جدول رواتب شهر مايو 2024 لجميع الموظفين مع الإستمرار في الترقيات، وذلك بعدة وزارات قائمة، موضحًا أن الترقية التي سيتم تطبيقها ستُشير إلى زيادة الرواتب، مما جاءت هذه الخطوة بعد المناشدات الكثيرة التي تمت من قبل المواطنين حول إصلاح الرواتب وتعديلها بما يتلائم مع الوضع الاقتصادي التي تمر به البلاد.

زيادة رواتب الموظفين مع الترقيات

وأوضح المصدر، أن ميزانية رواتب الموظفين سترتفع من 949 مليار دينار عراقي إلى 1.50 تريليون دينار عراقي، مؤكدًا أن جميع القوائم سيتم إرسالها إلى بغداد وأغلب الموظفين المعنيين سيتم ترقيتهم لدرجتين أو ثلاث ترقيات، مشيرًا أنه تم بالفعل جميع الوزارات والدوائر الحكومية بإعداد كل هذه القوائم الخاصة بالترقيات لكن لم يمولوها، ولذلك فإن الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لتدبير التمويل اللازم توزيعه على كافة الموظفين في الشهر المقبل.

إحضار قائمة إعداد الترقيات

وأشار مصدر في وزارة المالية، أن المراحل الخاصة بالترقيات أصبحت على وشك الإنتهاء وسيتم العمل على تطبيقها وتنفيذها بداية شهر مايو المقبل 2024، ومع إرسال قائمة الرواتب الخاصة بشهر أيار إلى حكومة بغداد، ليتم العمل على تنفيذها وتوزيع التمويل اللازم على جميع الموظفين والعاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية.