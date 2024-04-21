لطلاب المرحلة الأولى إليكم جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 وفق إعلان وزارة التربية والتعليم المصرية
"خلاص معتش وقت" 18 يوم فقط لبدء امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الجاري 2024
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الثاني 2024، واحدة من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر مختلف منصات البحث خلال الفترة الحالية، فلم يبقي على عقدها سوى أيام قليلة جدًا وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم المصرية، ولكي يكون طلاب وطالبات هذه المرحلة على إتمام استعداد لعقد الإمتحانات وتحصيل أفضل النتائج ننقل لكم أهم التفاصيل عنها.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024
صرحت وزارة التربية والتعليم المصرية عن الموعد الرسمي لتاريخ بدء امتحانات المرحلة الثانوية الأولى للعام الجاري 2024، والتي ستقعد أولي امتحاناتها وفق الجدول المحدد لكل محافظة في الساعة الأولي من صباح يوم الأربعاء الموافق تاريخيا 8 مايو 2024 ويستمر حتى الخميس الموافق 23 مايو من العام الجاري ومن بعدها يحصل الطلاب على الإجازة الصيفية استعدادًا لبدء عام دراسي جديد.
جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الثاني 2024 محافظة المنيا
- الأربعاء 8 مايو 2024: امتحان مادة اللغة العربية.
- السبت 11 مايو 2024 : يجري الطلاب امتحان مادة الرياضيات.
- الاثنين 13 مايو 2024: امتحان مادة الكيمياء/ امتحان مادة الجغرافيا.
- يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024:امتحان مادة الأحياء/امتحان التاريخ.
- يوم السبت 18 مايو 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية/ امتحان الفلسفة والمنطق.
- يوم الأثنين 20 مايو 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولي.
- يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024:امتحان الفيزياء ليكون أخر أيام امتحانات أولى ثانوى الترم الثاني للعام الجاري 2024 محافظة المنيا.
جدول امتحانات محافظة الشرقية 2024 للصف الأول الثانوي
تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الثاني 2024 في محافظة الشرقية في الساعات الأولي من صباح يوم الأثنين الموافق 13 مايو 2024 وتستمر حتى 23 من نفس الشهر وتأتي متضمنة لإجازة واحدة فقط:
- الأثنين 13 مايو 2024: امتحان مادة الفيزياء.
- الثلاثاء 14 مايو 2024: يعقد امتحان مادة الكيمياء.
- الأربعاء الموافق 15 مايو 2024: امتحان مادة الفلسفة.
- الخميس 16 مايو 2024 امتحان التاريخ.
- السبت 18 مايو 2024: امتحان مادة الأحياء.
- الأحد 19 مايو 2024: امتحان الجغرافيا.
- الأثنين 20 مايو 2024: الرياضيات.
- الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
- الأربعاء الموافق 22 مايو 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.
- الخميس 23 مايو 2024: امتحان اللغة العربية ويكون أخر أيام العام الدراسي الجاري وفق الخطة الدراسية المتفق عليها.