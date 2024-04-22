اشحن ببلاش 100% شجن 12000 كوينز اي فوتبول مجاناً لجميع اللاعبين واكتشاف التحديث الرائع جرافيكلتي مثير

لعبة eFootball، تعتبر لعبة بيس موبايل واحدة من اشهر العاب كرة القدم العريقة التي انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي، وحطت علي تقييم مرتفع جداً علي منصة تطبيقات الالعاب مثل Google Play لانريد وكذلك منصة Apple Store علي هواتف الايفون، امتازت شركة Konami I عند اصدارها لعبة بيس موبايل بكثرة فعاليتها التي اثارت جدل المستخدمين، حيث اصبح الان يمكنك المنافسة في اسلوب اللعب الجماعي المتواصل مع افراد عن طريق الانترنت بفرقهم الخاصه واساليب اللعب المختلفة.

لعبة eFootball تحديثات ابريل 2024

في الفترة الاخيرة اصدرت Konami حدث كبير وضخم بمناسبة احداث دوري ابطال اوروبا الشهير، ومن ضمن هذه التحديثات اصدار حوالي ثلاثة فعاليات مختلفة ومتميزة مثل:

Team play Fun

يمكنك في هذه الفعالية لعب 3 مباريات فقد ويتحتم عليك الفوز بهم لكسب بعض نقاط الفعالية، التي تمكنك من شراء وبيع العديد من نجوم الساحرة المستديرة في فترة زمنيه محددة، والجدير بالذكر ان هناك فترة زمنية متغيرة يمكنك من خلالها مضاعفة الجوائز التي تستلمها من الفعالية، يمكنك استغلال الفعالية لتحسين قدرات فريق الاحلام وتدريبهم علي مستوايات نقاط خبرة مرتفعة.

مكافات فعالية Teamplay Fun

يمكنك عند الفوز في اول مباراة الحصول علي مايقرب من 20,000 GP

المباراة الثانية يمكنك الحصول علي عدد 2 من برامج التدريب بنقاط 10,000 التي سوف تساعدك علي الانتقال بالنجم الخاص لفريقك الي مستوي محترف.

المباراة الثالثة يمكنك الفوز ببرنامج تدريب علي مهارة مختلفة يتيمز بها النجم الخاص بك.

عند انتهاء الفعالية سوف تكون قد استطعت ان ترفع قدرات الفريق الخاص بك نسبة لا باس بها لتطوير مواجهاتك في اساليب الوضع التنافسي الخطرة.

الجدير بالذكر ايضاً انه عند بدء فعاليتك لمدة قدرها 60 دقيقة يمكنك بعد ذلك تفعيل وضع مضاعفة المكافاة الي الضعف، حيث مكنك استلام المكافات التي تم ذكرها في الاعلي ولكن عن طريق ضعف المكافات مما يساهم في نقل مستوي الفريق الخاص بك الي نقطة اقوي مما سبق.