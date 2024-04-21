جميع الأسماء نزلت!.. كشوفات المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 عموم محافظات العراق

يبحث العديد من المواطنين في دولة العراق، عن أسماء المقبولين في خدمة نقل النفوس الوجبة الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية العراقية منذ فترة قليلة مضت، وتهدف هذه الخدمة إلى تعديل بيانات المواطن الشخصية ومحل إقامته إضافة إلى تغير اللقب الخاص به، وأصبح من السهل إمكانية القيام بإستخراج الكشوفات الخاصة بكافة المقبولين، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها جميع المواطنين المتقدمين.

كشوفات المقبولين في نقل النفوس 2024

تتمثل أبرز الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم استخراج كشوفات المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة التي أطلقتها وزارة الداخلية مؤخرًا، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الإلكترونية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

القيام بإختيار خدمات نقل النفوس.

تحديد الوجبة والمحافظة الخاصة بالشخص المتقدم.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.

اختيار المحافظة المقيم بها.

ليتم بعدها الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من تنزيل جميع الكشوفات.

وثائق القبول في خدمة نقل النفوس

وللراغبين الجدد في تعديل بياناتهم الشخصية ضمن خدمات وزارة الداخلية العراقية، يُرجى إحضار المستندات المتمثلة في الأتي:-