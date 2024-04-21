أعلان حصري.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 157 مترجمة على قصة عشق وفيديو لاروزا وتردد قناة الفجر الجزائرية

الكثير من الجمهور المتابع يتشوق لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 157 التي تعتبر من أقوى الحلقات التي طال انتظارها لأمها تكشف تفاصيل وأحداث جديدة لأن الجمهور يريد معرفة المزيد، في الحلقة الماضية كانت الدولة العثمانية تحتفل بزواج اورهان و التشيم وسط حزن البعض على عدم إتمام زواج اورهان من هولفيرا بعد قصة الحب الطويلة بينهم،

حقق مسلسل قيامة عثمان تفاعل كبير للغاية وغير متوقعة وعند تأجيل حلقة واحدة من المسلسل يزداد تشوق المتابعين للمسلسل نظراً لتعلقهم الشديد به اعتبراً بأن المسلسل المفضل لديهم منذ عدة سنوات، ورغم كثرة الأعمال التاريخية الفترة الأخيرة لكن يبقى مسلسل قيامة عثمان يحافظ على مكانته وكل حلقة تزداد الأحداث قوة وترتفع شهرة وانتشار المسلسل يتصدر محركات البحث مثل ما يحدث منذ عدة أيام اقتراب عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 157.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 157

قصة مسلسل قيامة عثمان مهمة جداً لأنها تدور حول الحقبة الزمنية للقرن 13 فترة تولي عثمان أرطغرل حكم الدولة العثمانية بعد وفاة أبيه، هناك توقعات كثيرة بأن الغازي عثمان يتدخل في الوقت المناسب كي ينقذ علاء الدين من الفخ الذي وقع فيه، كما أن هناك حرب جديدة مع جلاد روما الذي يسعى لتدمير الدولة العثمانية، لكن يشن عثمان حرب جديدة ويقول لجيشه لن نستسلم الموت أو الانتصار، ويجب أن نلقن كل عدو دراساً قاسياً.

موعد عرض المؤسس عثمان ح 157

هناك عدة قنوات تقوم بنقل مسلسل قيامة عثمان، كما يوجد بعض المواقع الإلكتروني تعمل على نقل المسلسل مترجم باللغة العربية، حيث تصل مدة عرض الحلقة الواحدة من مسلسل قيامة عثمان 120 دقيقة ويعرض في المواعيد التالية:.

يعرض المسلسل يوم الأربعاء على atv التركية الساعة 9 مساءً.

ويعرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة 10 مساءً والساعة 1 ظهراً.

كما تشاهدون المؤسس عثمان الموسم الخامس الخميس الساعة 1 بعد منتصف الليل على موقع فيديو لاروزا موقع قصة عشق مترجم باللغة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024