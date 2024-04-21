تورم الشفاة أكثر الأمور المزعجة.. سبب التورم وكيفية معالجته في الحال

علامة تورم الشفاة والتي تدل علي وجود شئ معين قد تسبب في تأثير هذا التورم من خلاله، فيراعي دائما اذا وجدت شفاة متورمة يرجي الذهاب إلي الطبيب علي الفور لكي يتم معالجة هذا المرض، اذا لم يتم اتخاذ إجراء طبي سوف تعرض نفسك للخطر، عبر هذه السطور سنوضح لكم العديد من الأسباب التي تسبب تورم الشفاه في السطور الأتية.

أولا: تورم الشفاة نتيجة لتناول أكلة معينه مثل حبات من الفراولة

قد يتأثر بعض الأشخاص بتورم الشفاة من تناول والإفراط في حبات الفراولة، حيث أنها تعمل علي تهيج البشرة، تجعلها اكثر احمرارا، تهيجا، عند ملاحظة هذه العلامات يجب توقف تناول هذه الحبات، الذهاب إلي الطبيب المعالج علي الفور لكي يتم اتخاذ اللازم لدي المريض.

ثانيا: لدغة الذباب لبعض الأشخاص

لدغة الذباب للعديد من الأشخاص تعمل علي تورم الشفاه وهذا يعني بأنه لديه حساسية مفرطة من الذباب، فيجب غسل الشفاة بالماء الفاتر، ثم قم بوضع معقم علية، حتي تتمكن من الذهاب إلي الطبيب.

ثالثا: وضع النساء بعض مستحضرات التجميل الغير مناسبة للبشرة

بعض النساء عندها هوس بمستحضرات التجميل منها التي تناسب بشرتها، منها التي لا تتناسب مع البشرة، يرجي قبل وضع هذه المستحضرات، بأن يكون لديها علم بانها لا يوجد عندها آي مانع من وضع هذه المستحضرات، أما اذا تم وضعها بالفعل، تأثرت الشفاة فيجب غسل هذه المستحضرات علي الفور بالماء الفاتر، يلزم الذهاب إلي الطبيب، اذا لم يتم الذهاب إلي الطبيب فستعرض نفسها إلي العديد من الأمراض.