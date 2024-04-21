“خبر هاااام لكل العراقيين“ موعد امتحانات نهاية السنة 2024 وزارة التربية العراقية

أوشك العام الدراسي على الانتهاء مما جعل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يتساءلوا عن موعد امتحانات نهاية السنة 2024 لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالتصريح عن أن جميع المراحل الدراسية سوف تبدأ من يوم 27 من أبريل ولكن سوف تنتهي كل مرحلة وفقا للموعد المحدد لها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن جدول اختبارات نهاية العام وذلك يخص كل من الصفوف المنتهية والغير منتهية في المراحل التعليمية المختلفة بداية من المرحلة الابتدائية والصف الثالث المتوسط وحتى الصف السادس الإعدادي.

امتحانات نهاية العام الصف السادس الابتدائي والصف السادس الإعدادي بالعراق 2024

وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم في العراق أنه من المقرر بداية الاختبارات الشفوية الخاصة بالصف السادس الابتدائي سوف تكون قبل اختبارات نهاية العام بأسبوع، كما أنه من المقرر أن تكون اختبارات نهاية العام سوف تبدأ من يوم الخميس الموافق 2 من مايو 2024 وتستمر حتى يوم الأربعاء 8 من مايو 2024.

أما فيما يخص الصف السادس الإعدادي سوف يتم عقد الاختبارات الشفوية قبل اختبارات نهاية العام وسوف تكون في اليوم الدراسي العادي، بينما اختبارات نهاية العام سوف تبدأ من يوم الأحد الموافق 12 من مايو 2024 وتستمر حتى يوم 19 من مايو 2024.

جدول اختبارات الصف الثالث المتوسط العراق

من المقرر أن يكون الجدول الخاص بالصف الثالث المتوسط كالتالي: