تحركات وتراجع جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 21 أبريل 2024 في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم الأحد 21 أبريل 2024، هبوط جديد وملحوظ في أسعار الدواجن في الأسواق بمختلف أنوعها، حيث وصل سعر كيلو الدواجن في بورلاصة الدواجن الساعات الماضية 75 جنيه، وهناك توقعات كثيرة أن هناك هبوط جديد ويستمر على مدار الأيام القادمة لأن الحكومة بدأت في التحرك للعمل على ضبط الأسعار، عاش المواطنين خلال الفترة الماضية في أزمة كبيرة بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار المستمر يوم بعد يوم،

حيث تشكل الدواجن أهمية كبيرة كونها مصدر أساسي للبروتين وهناك من يعتمد عليها بشكل أساسي لأن اللحوم الحمراء أصبحت تشكل عبء عليهم بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق، حتى نسبة التراجع في أسعار اللحوم الحمراء تكون طفيفة للغاية، وهذا ما يزيد من الأقبال على شراء الدواجن، تابعوا معنا السطور التالية للإطلاع على أسعار الدواجن اليوم الأحد 21 أبريل 2024.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 21 أبريل 2024

مازالت أسعار الدواجن تتراجع في الأسواق لليوم الرابع على التوالي، كما وصلت قيمة التراجع في كل كيلو نحو 6 جنيهات وفقاً للتحديثات الصباحية وتأتي قائمة الأسعار على النحو التالي:.

سعر كيلو الدواجن في البورصة اليوم 75 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيه.

سعر كيلو الدواجن الدواجن البلدي في البورصة 107 جنيهات وسعر البيع للمستهلك 120 جنيه.

ووصل سعر كيلو الدواجن الساسو 88 جنيه في المزارع ويصل للمستهلك في الأسواق بسعر 90 جنيه.

ووصل سعر كيلو الدواجن الامهات 80 جنيه.

ووصل سعر كيلو الاوراك 90 جنيه.

كيلو البانيه في الأسواق يترواج ما بين 190 وحتى 200 جنيه.

كيلو دبابيس الدجاج 95 جنيه.

كيلو الكبد والقوانص 100 جنيه.

ووصل سعر كيلو صدور الدجاج من 142 وحتى 145 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأحد 21-4-2024

بعد تراجع الدواجن تراجعت أسعار البيض بمختلف أنواعها في الأسواق وتأتي الأسعار الجديد كما يايلي:.