اعرفها حالاً.. نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 العراق عموم المحافظات بالرقم الامتحاني pdf

نجد أن هناك استمرار في عملية البحث عن موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 لأن الطلاب يعيشون ظروف صعبة بسبب الضغط النفسي والتوتر لأنهم يترقبون النتائج على أحر من الجمر، لقد انهى الطلبة والطالبات من عموم محافظات العراق اختبارات الدور الأول منذ فترة طويلة ومازالت الوزارة لم تصدر أي موعد رسمي للإعلان عن النتائج وهذا ما يزيد من حالة التوتر والقلق، حقق الطلاب في السنة الدراسية الماضية نسب نجاح مرتفعة ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح في السنة الدراسية 2023-2024 أعلى من العام الماضي وهذا نتيجة لتحسن الأوضاع واستقرار الدراسة من بداية العام دون مواجهة أي مشاكل، واليوم نستعرض لكم عبر موقعنا البديل نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 العراق.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

يترقب الطلاب من جميع محافظات العراق موعد الاعلان عن نتائج اختبارات الثالث المتوسط الدور الأول، كما ينتظر أولياء الأمور صدور النتائج من أجل الاطمئنان على مستقبل أبنائهم في المرحلة التعليمية لأنها مرحلة في غاية الأهمية، وقد أدى الطلاب من عموم المحافظات الاختبارات والتي استمرت لعدة أيام وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، ولم تصدر وزارة التربية والتعليم أي حالة من الغش طوال فترة الامتحانات وكشفت التعليم أن السبب الرئيس وراء عدم إعلان النتائج ورفع على الموقع الرسمي حتى الآن عدم الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح، لكن في أقرب وقت ممكن تحدد الوزارة موعد الصدور ومن المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة.

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