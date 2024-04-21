تحذير عاجل من “جوجل” لمليارات المستخدمين!.. علامة خبيثة تدل على أن هاتفك تم اختراقه وتمت سرقة بياناتك كاملة

حذرت شركة جوجل مليارات المستخدمين، من بعض البرامج الضارة التي تقوم بإختراق الهواتف والعمل على سرقة البيانات الشخصية والأموال الخاصة بمستخدميها، في حالة عدم الإنتباه لها، وهي عبارة عن تعليمات برمجية يمكنها بكل سهولة مهاجمة جهازك دون أن تعلم، كما أن البرنامج يمكنه التسلل إلى هاتفك بعدة طرق مختلفة تحديث لك كوارث مفاجأة دون علمك، وعلى سبيل المثال يمكن للبرنامج سرقة المعلومات الحساسة الخاصة بك كحسابك المصرفي.

إصابة هاتفك بالبرامج الضارة

وفي بعض الحالات يمكنه مراقبتك بشكل مستمر وتسجيل نشاط جهازك دون أن يكون لديك علم بذلك، وفي حالة الرغبة بمكافحة هذه البرامج الضارة، أطلقت شركة جوجل العالمية بعض النصائح الأكثر أهمية التي يُرجى اتباعها من قبل مليارات المستخدمين، وفي هذه النصائح 5 علامات تدل على أن الإصابة الخاصة بهاتفك وصلت إليك دون أن تعلم، وهو ما نكشفه لكم في الفقرة التالية.

علامات تضر بهاتفك

من أبرز العلامات المخفية التي تُثبت ضرر كبير على جهازك، ما نصت على النحو الأتي:-