موعد نزول رواتب المتقاعدين في الجزائر مايو 2024 بالزيادة الجديدة 5%

يترقب الآلاف من المواطنين موعد نزول رواتب المتقاعدين في الجزائر مايو 2024 على احر من الجمر نظراً لاحتياجهم الشديد للمال، لقد أنفق المواطنين أموال دفعة شهر أبريل الجاري 2024 على شراء مستلزمات واحتياجات عيد الفطر الذي جاء تزامناً مع صرف الرواتب، وهذا ما يجعل المواطنين يبحثون بكثرة دون توقف عن موعد بداية عملية إيداع المستحقات لصرف الدفعة الجديدة،

حيث خصصت الحكومة رابط إلكتروني لمن يرغب في الاستعلام عن الدفعات السابقة ومعرفة أهم الضوابط والشروط المطلوبة للتسجيل، حيث تشكل رواتب المتقاعدين أهمية كبيرة لأن المبلغ المادي الذي يحصلون عليه الوسيلة الوحيدة لتلبية مطالبهم ولا يملكون أي راتب أو معاش أخر، ترقبوا معنا الفقرات التالية وسوف نوضح لكم موعد نزول رواتب المتقاعدين في الجزائر مايو 2024.

موعد نزول رواتب المتقاعدين في الجزائر مايو 2024

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن صرف رواتب المتقاعدين بزيادة جديدة تصل نسبتها 5% وفقاً لتصريحات الحكومة التي أصدرتها مؤخراً نظراً لظروف المواطنين وتحسين الظروف المعيشية الصعبة في ظل لغلاء والتدهور الاقتصادي التي تتعرض له الدول، ومنذ عدة أيام أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن موعد صرف مستحقات المواطنين من الرواتب الدفعة القادمة يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 من مايو 2024 وتستمر لمدة 5 أيام وسوف يتم الصرف بالزيادة السنوية الحد الأدنى 2% و الحد الأقصى 5% لمن تقل رواتبهم الشهرية عن 20 الف دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر