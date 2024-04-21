الدينار الكويتي بكام جنيه.. مفاجأة في سعر الدينار الكويتي مع بداية تعاملات اليوم الأحد 21 ابريل 2024

بعد عدة ارتفاعات كبيرة عاد سعر الدينار الكويتي إلى الإستقرار من جديد أمام الجنيه، وذلك في البنوك المصرية الحكومة والخاصة، ليُسجل في بنك الأهلي 156.06 جنيه للشراء ونحو 156.93 جنيه للبيع، إضافة إلى أن سعره وصل في البنك المركزي المصري مع بداية التعاملات اليومية إلى 156.54 جنيه شراء و157.09 جنيه شراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الإثنين

وفي أخر تحديث لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 21 ابريل 2024 يُرجى اتباع الأتي:-

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 156.54 جنيه للشراء و157.09 جنيه للبيع.

إضافة إلى أن سعر الدينار داخل البنك الأهلي اليوم الإثنين سجل 156.06 جنيه للشراء و156.93 جنيه للبيع.

فضلاَ عن وصول سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 156.77 جنيه شراء و157.10 جنيه بيع.

أخر تحديث لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه الإثنين

ولمعرفة باقي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين، ما جاء على النحو التالي:-