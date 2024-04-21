أسعد وضحك طفلك على القط والفار..تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات وعرب سات وتابعوا القناة بأعلى جودة

تعمل قناة توم وجيري بشكل مستمر على تنويع المحتوى الذي تقدمه، وذلك من أجل أن يناسب ما تعرضه كافة الأطفال بمختلف أعمارهم وأذواقهم، وقد حققت قناة توم وجيري شهرة مميزة وشعبية كبيرة وذلك لأنها تختار أجمل البرامج وأروع الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يبحث عنها الجميع ومن بينها مسلسل توم وجيري الذي يحظى بمحبة جميع الأطفال، وتتضمن حلقاته المشوقة الكثير من الأحداث والمواقف الكوميدية الممتعة التي تحصل بين القط توم والفأر المشاكس جيري، وتعرض هذه القناة أيضًا الكثير من الأفلام والمسلسلات التي تقدم الفائدة والمتعة للمتابعين في وقتٍ واحد، مما يجعل الأطفال يكتسبون معلومات جديدة ومهمة تزيد من ثقافتهم وتنمي مهاراتهم، ويمكن استقبال قناة توم وجيري وهي واحدة من أجمل وأفضل قنوات الأطفال على جهاز التلفاز من خلال بيانات أحدث تردد للقناة، وهو ما سنتحدث عنه بشكل مفصل في السطور القادمة.

استقبال تردد قناة توم وجيري وتابعوا القناة

يبحث أولياء الأمور عن القنوات الفضائية التي تقدم محتوى آمن بشكل كبير للأطفال، حيث يحرص الأهل على أن يكون الوقت الذي يقضيه أطفالهم أمام شاشات التلفاز مفيدًا ومسليًا ولا يؤثر بشكل سلبي على عقل ونفسية الطفل، فإذا كنت تبحث عن محتوى مميز ومناسب لطفلك فيجب عليك تثبيت قناة توم وجيري التي تعرض أفلام ومسلسلات كرتونية تركز على غرس المبادئ والقيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية في نفس الطفل، مثال على ذلك لفت نظر الأطفال إلى أهمية الصداقة والاحترام والتعاون وحب الخير وغيرها، وفي السطور القادمة نقدم لكم بيانات تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات وهي كما يلي في مقال اليوم.

تردد قناة توم وجيري على قمر نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما جودة القناة: SD.

تردد قناة توم وجيري على قمر عرب سات