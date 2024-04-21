سجل وانت في مكانك.. حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق والمستندات المطلوبة للتسجيل

حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق، بدأ الكثير من المواطنين يبحثون عن خطوات حجز البطاقة الوطنية من أجل الحصول عليها في أقرب وقت ممكن، حيث تعتبر البطاقة الوطنية واحدة من الأمور التي ينشغل بها المواطنين جميعاً لأن من خلالها يمكن أنهاء أي معاملة حكومية دون مواجهة أي صعوبة، فهناك من يقوم بالتسجيل على البطاقة الوطنية الموحدة لأول مرة وهناك من يقدمون من أجل تعديل بعض البيانات العائلية وتعديل اللقاب حالة وجود أي أخطاء،

كما أن حجز البطاقة الوطنية متاح حالة تعديل الحالة الاجتماعية سواء زواج أو طلاق أو وفاة الزوج، لذلك نحاول أن نستعرض لحضراتكم اليوم عبقر موقعنا خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق ترقبوا معنا.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق

أتاحت مديرية شؤون البطاقة الوطنية ووزارة الداخلية العراقية فرصة حجز البطاقة الوطنية لاستخراجها لأول مرة أو تعديل اللقب وبعض البيانات الشخصية إلكترونياً عبر الإنترنت من أجل توفير الوقت والمجهود على المواطنين والتي تتم بالخطوات التالية

أولاً يرجى من سيادتكم التوجه بالدخول عبر الرابط التالي مديرية شؤون البطاقة الوطنية. سجل كود تحقق الدخول المرئي. ثم اختر صفحة الأحوال المدنية الحجز الإلكتروني. التعرف على الضوابط والمعلومات. ثم الضغط على جز إلكتروني. ثم قم بملء استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة. ثم الضغط على اتمام الحجز.

المستندات المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة

يرجى العلم أن حجز البطاقة الوطنية الموحدة سيبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً لجميع الدوائر،