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شاهد أجمل اغاني وسلي طفلك مع قناة بيبي كيدز | تردد قناة بيبي كيدز الجديد على الأقمار الصناعية
شاهد أجمل اغاني وسلي طفلك مع قناة بيبي كيدز | تردد قناة بيبي كيدز الجديد على الأقمار الصناعية
شاهد قناة بيبي كيدز على تردد قناة بيبي كيدز الجديد على الأقمار الصناعية، والت يتقدم محتوى جميل وشيق للأطفال تسليم في أوقات فراغهم وهي إلى ذلك تمل على تقديم محتوى تعليمي مفيد في نفس الوقت، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم تردد القناة الجديد على الأقمار الصناعية، وطريقة ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال.
تردد قناة بيبي كيدز الجديد على الأقمار الصناعية
اضبط تردد قناة بيبي كيدز الجديد 2024 على النايل سات من خلال اضافة التردد التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11393
- معدل الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
طريقة ضبط تردد قناة بيبي كيدز على التلفاز
يمكنك متابع قناة بيبي كيدز على شاشات التلفاز بصور مجانبة تماما حيث تتاح القناة على الأقمار الصناعية المختلفة بصورة مجانية، ولكي تقوم بمتابعة القناة بصورة عالية الجودة قم بضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك باتباع الخطوات التالية:
- اضغط على زر القائمة من جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال.
- اختر من القائمة “إدارة ضبط القنوات”.
- اضغط على الضبط الهوائي للقنوات.
- ومن ثم اضغط على الضبط اليدوي.
- انقر على إضافة ترددات جديدة على جهاز الريسيفر.
- ادخل بيانات التردد السابق، حيث تقوم بتحديد نوع القمر وإدخال التردد ومعدل الترميز ومعامل التصحيح والاستقطاب كل في مكانه.
- تأكد من ‘دخال جميع المعلومات بشكل صحيح في أماكنها، ثم اضغط على بحث.
- انتظر قليلا وسيتم تحميل القناة مباشرة.
- قم بحفظ الاعدادات واخرج منها وتابع قناة بيبي كيدز على شاشة التلفاز.