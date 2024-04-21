شاهد أجمل اغاني وسلي طفلك مع قناة بيبي كيدز | تردد قناة بيبي كيدز الجديد على الأقمار الصناعية

شاهد قناة بيبي كيدز على تردد قناة بيبي كيدز الجديد على الأقمار الصناعية، والت يتقدم محتوى جميل وشيق للأطفال تسليم في أوقات فراغهم وهي إلى ذلك تمل على تقديم محتوى تعليمي مفيد في نفس الوقت، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم تردد القناة الجديد على الأقمار الصناعية، وطريقة ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة بيبي كيدز الجديد على الأقمار الصناعية

اضبط تردد قناة بيبي كيدز الجديد 2024 على النايل سات من خلال اضافة التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11393

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

طريقة ضبط تردد قناة بيبي كيدز على التلفاز

يمكنك متابع قناة بيبي كيدز على شاشات التلفاز بصور مجانبة تماما حيث تتاح القناة على الأقمار الصناعية المختلفة بصورة مجانية، ولكي تقوم بمتابعة القناة بصورة عالية الجودة قم بضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك باتباع الخطوات التالية: