“مفاجأة سعر الريال” ارتفاع كبير في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

ارتفاع جنوني في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، حيث شهد اليوم ارتفاع غير متوقع لسعر الريال السعودي في السوق السوداء، فمَا هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء حتى وصل إلى هذا السعر الكبير الذي لم يصل إليه من قبل، نبين أسباب ارتفاع أسعار الريال مقابل الجنيه المصري، ونحن إلى ذلك نذكر سعر الريال في البنوك المختلفة في الأسطر التالية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

ارتفع سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم السبت 21 أبريل ليسجل فرق كبير بين سعر الريال في السوق وسعره في البنوك المصرية، ولعل هذا الارتفاع سببه اقتراب موسم الحج وإقبال الكثيرين على فريضة الحج، لذلك بدأ يزداد معد الطلب على الريال السعودي في السوق الموازية مما أدى إلى ارتفاع سعر الريال مقابل الجنه المصري حتى سجل اليوم نحو من 18 جنيها.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ي البنوك

شهد اليوم الأحد 21 أبريل استقرار في سعر الريال السعودي في البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة، حيث سجل اليوم سعر الريال في البنوك المصرية الأسعار التالية: