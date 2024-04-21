وحش سامسونج الجديد اللي هيكسر الدنيا .. مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي الجديد ‎Galaxy Z Fold 6

يعد هاتف سامسونج جلاكسي الجديد ‎Galaxy Z Fold 6 أحد الهواتف الذكية المميزة والتي تتمتع بالعديد من المواصفات وبأسعار تنافسية معقولة، حيث كثير من الأشخاص يفضلون اقتناء مثل هذه الهواتف المحمولة و يتهافتون على معرفة المزايا والمواصفات التي يتمتع بها الهاتف لشرائه، ومن مميزات هذا الإصدار الجديد أنه يمتلك تصميم فريد مميز من نوعه ومواصفات متطورة، وهذا دفع الكثير من الأشخاص الذين يفضلون اقتناء هذا الهاتف البحث عن احدث مزاياه والتعرف على أفضل المواصفات التي يمتلكها، وهذا ما سوف نوضحه لكم كن من خلال هذا السياق.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي الجديد ‎Galaxy Z Fold 6

لقد صرحت شركة سامسونج عن قرب طرح هذا الهاتف في الأسواق، خاصة بعد تساؤل الكثير حول مزاياه وأهم مواصفاته لكونه أحد الهواتف الذكية الجديدة التي سوف يتم طرحها في السوق، ويتمتع بمميزات لا تُقارن في هواتف أخرى، لذلك سوف نقدم لكم أبرز المواصفات التي يمتلكها الهاتف وسوف يستمتع بها مستخدميه.

المواصفات التفاصيل المعالج يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 2. التخزين/ الرام يأتي هذا الإصدار بذاكرة داخلية يمكنها أن تصل إلى 1 تيرابايت، كما أنه يتمتع بذاكرة وصول عشوائي وذلك بحجم 12 جيجا بايت. الشاشة تكون الشاشة بحجم 6 بوصة، هذا بالإضافة إلى أنها مزودة بتقنية Dynamic AMOLED 2X، وهذا بمعدل تحديث يمكن أن يصل إلى 120 هرتز. الكاميرا الهاتف مزود بكاميرا رئيسية تصل إلى 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرات عالية الوضوح، وتتميز بدقة 10 و 12 ميجا بيكسل نظام التشغيل اندرويد 13 واجهة المستخدم One UI 5.1.1 البطارية إن سعة بطارية الهاتف تصل إلى 4400 مللي أمبير، كما أن الشحن سريع ويكون بقوة 25 واط.

أبرز مزايا هاتف سامسونج جلاكسي الجديد ‎Galaxy Z Fold 6

يتمتع الهاتف بالعديد من المزايا التي سوف تجعله تجربة جديدة ومبتكرة لمستخدميه، إليك أبرز هذه المزايا: