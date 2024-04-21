أوبو تنافس وبقوة بالهاتف ده بمواصفات جبارة وبأرخص سعر .. مواصفات الهاتف الجديد من oppo

كثير من الشباب والطلبة في الجامعات والمدارس يتهافتون على التعرف على مزايا وخصائص هاتف Oppo A1 5G والذي يعد أحد أفضل اصدارات هواتف شركة أوبو الصينية والتي تم إطلاقها مؤخرًا حيث يضم الهاتف عددًا من المواصفات المميزة والتي جعلته تجربة ممتعة ومميزة للشباب في سن العشرين ومن أبرز هذه المزايا والمواصفات أنه يأتي بمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية وبطارية 5000 مللي أمبير، لذلك سوف نتناول معكم من خلال هذا السياق مزايا ومواصفات هاتف أوبو Oppo الجديد لفئة الشباب.

أبرز مزايا ومواصفات هاتف Oppo A1 5G الجديد

في ظل اصدارات شركة أوبو الصينية لهواتفها الذكية ذات التقنية الحديثة والجودة المتينة ومميزات عديدة وبأسعار تنافسية معقولة غير معقدة بحيث تناسب جميع الفئات العمرية من الشباب والطلبة، جئنا إليك بمواصفات ومزايا هاتف Oppo A1 5G الجديد.

المواصفات التفاصيل المعالج يأتي الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 695 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Kryo 660 Gold بتردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 619 التخزين/ الرام مساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام الكاميرا تدعم الكاميرات فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps الشاشة شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل بجودة FHD مع كثافة بيكسلات 392 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 90 هيرتز. نظام التشغيل واجهة اوبو ColorOS 13.1 مبنية على Android 13 البطارية بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي أمبير تدعم الشحن عن طريق USB Type C

سعر هاتف Oppo A1 5G الجديد في الأسواق

لقد تم تسعير هاتف Oppo A1 5G بشكل رسمي في السوق الصيني النسخة الـ 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 305 دولار بما يعادل 9400 جنيه مصري، بينما تسعر النسخة الـ 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يعادل 335 دولار او حوالي 10300 جنية مصري، ولا تتوفر نسخ أخرى من الهاتف في الوقت الحالي.