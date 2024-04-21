استعلم واطمن بنفسك .. خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق 2024

مؤخراً فقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق عن إطلاق أربعة مرتبات مالية خلال هذا العام ويأتي هذا البيان ضمن مبادرة الدعم الاجتماعي والتي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في العراق، وأشارت الوزارة أن توقيت صرف القائمة الخاصة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لا يزال غير محدد لغاية الآن، مما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين نظراً لتأخر وزارة العمل عن إعلان أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والتي ينتظرها الكثير من المواطنين المستحقين لهذا الدعم، ومن خلال هذا السياق سنتعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة في عموم العراق والشروط اللازمة للحصول عليها.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق 2024

تزامنا مع اقتراب موعد صرف الدفعة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق وذلك وفق الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق للمستحقين ومن هم أولى بالرعاية، و للاستعلام عن أسماء المقبولين ينبغي اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

الدخول إلى قائمة الأسماء المقبولة في الرعاية الاجتماعية.

يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة، وتشمل إدخال رقم البطاقة الشخصية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على استعلام وسوف يظهر لك ملف شامل بالأسماء المقبولة.

الشروط اللازمة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

لقد كشفت وزارة العمل بالعراق عن شروط التسجيل في دعم الرعاية الاجتماعية وعلى الراغبين بالتسجيل الالتزام بكافة الشروط والإجراءات المطلوبة، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: