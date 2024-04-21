كيفية التسجيل في منحة 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية social.gov.tn

تسعى الحكومة التونسية جاهدة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وخاصة ذوي الدخل المحدود ومن بين المبادرات الهامة في هذا الصدد، وتبرز منحة 300 دينار التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتهدف هذه المنحة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعباء المعيشة.

كيفية التقديم على منحة 300 دينار

تعد منحة 300 دينار مبادرة هامة من الحكومة التونسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة لهم من خلال استيفاء الشروط وتقديم المستندات المطلوبة، ويمكن للمواطنين التونسيين الاستفادة من هذه المنحة وتحسين مستوى معيشتهم.

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. (في حال عدم وجود حساب، يجب إنشاء حساب جديد)

اختيار “تسجيل” من القائمة الرئيسية.

اختيار “منحة 300 دينار” من قائمة الخيارات المتاحة.

ملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

إرفاق جميع المستندات الداعمة للطلب. (سيتم ذكرها لاحقًا)

النقر على “تسجيل في المنحة”.

انتظار رسالة تفيد بنتيجة الطلب (مقبول أو مرفوض) بعد دراسة الطلب بعناية.

شروط التقديم علي منحة 300 دينار

للتأهل للحصول على منحة 300 دينار، يجب استيفاء الشروط التالية:

الجنسية التونسية والإقامة الدائمة في تونس. التسجيل في وزارة الشؤون الاجتماعية. عدم تجاوز الدخل الحد الأدنى للأجور في تونس. أن يكون المتقدم عاطلاً عن العمل.

المستندات المطلوبة

عند التقديم على المنحة، يجب إرفاق المستندات التالية:

شهادة ميلاد.

وثيقة تثبت الحالة الاجتماعية (عازب، متزوج، …).

صورة من بطاقة التعريف الوطنية.

من المهم متابعة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بمنحة 300 دينار، بما في ذلك مواعيد التقديم، والشروط، وطرق الصرف.