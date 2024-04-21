“افتح يا سمسم” تردد قناة سمسم للأطفال الجديد 2024

تعد قناة سمسم هي واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال في العالم العربي، حيث تم تأسيسها بالتعاون بين جمعية سمسم للتنمية والتواصل الاجتماعي ومؤسسة سيسام للإنتاج التلفزيوني في مصر، كما تعتبر قناة سمسم للأطفال جزءًا من مبادرة “سمسم للتعليم الشامل” التي تهدف إلى توفير تعليم ذو جودة عالية وترفيه مفيد للأطفال في المنطقة العربية، ومن خلال المقال الحالي سنتعرف على كافة التفاصيل بشأن القناة وتردد قناة سمسم للأطفال الجديد2024.

تردد قناة سمسم للأطفال الجديد

بالنسبة للتردد الخاص بقناة سمسم فإنه قد يختلف حسب الموقع الجغرافي ونوع الاستقبال (قمر صناعي أو تردد أرضي)، والآن هيا نتعرف على بعض الترددات الشائعة لقناة سمسم على الأقمار الصناعية الشهيرة:-

تردد قناة سمسم للأطفال على القمر نايل سات

تردد: 11315

استقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز (Symbol Rate): 27500

الاستقطاب (Polarity): عمودي (V)

تردد قناة سمسم على القمر عرب سات

تردد: 10730

استقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز (Symbol Rate): 27500

الاستقطاب (Polarity): عمودي (V)

هذا وتتميز قناة سمسم ببرامجها التعليمية والترفيهية التي تستهدف الأطفال في سن ما قبل المدرسة وتساعدهم في تطوير المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب والتفكير الإبداعي، كما تستخدم القناة أساليب التعلم النشط والتفاعلي لجذب انتباه الأطفال وتعزيز فهمهم ومتعتهم في عملية التعلم.

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برامج تفاعلية تعليمية على قناة سمسم للأطفال

تتضمن برامج قناة سمسم الشهيرة شخصيات محبوبة مثل “علي” و”جاد” و”جوري”، حيث تقدم الحلقات قصصًا مشوقة، وأنشطة تفاعلية، وأغاني ممتعة، وألعاب تعليمية.