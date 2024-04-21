تكنولوجيا

لو عاوز موبايل بمعالج قوي جدا وكاميرات فوق الممتازة مقاوم للماء فهاتف سامسونج جلاكسي اي 55 فايف جي هو الحل

صورة Ahmed Mohamed Ahmed Mohamedمنذ 3 ساعات
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سعر ومواصفات Samsung Galaxy A55 5G
سعر ومواصفات Samsung Galaxy A55 5G

أعلنت الشركة الرائدة سامسونج عن هاتف جديد من سلسلة الإيه وهو هاتف Samsung Galaxy A55 5G، يأتي هذا الوحش بمواصفات عملاقة بالنسبة للسعر التي تم إطلاق الهاتف به، ومن المميز في الهاتف بأنه يأتي بشاشة سوبر أموليد تقدم أداء جبار من حيث الألوان وتشبعها، كما أن المعالج قوي جدا ويقدم أداء عالي في الألعاب، كما تم تزويد الهاتف ببطارية عملاقة، وإليك تفاصيل أكثر عن مواصفات الهاتف.

مواصفات Samsung Galaxy A55 5G

المواصفات التفاصيل
دعم خاصية NFC مدعوم
شريحتي اتصال Nano Sim (شريحتين)
شبكات الاتصال 2G, 3G, 4G, 5G
الأبعاد والوزن 161.1×77.4×8.2 ملم، 213 جرام
مقاوم للماء والغبار IP67 (1 متر لمدة 30 دقيقة)
مادة التصنيع يتميز هذا الهاتف يخامات تصنيع من الزجاج محمي بطبقة من جوريلا وإطار من المعدن الألمنيوم
نوع الشاشة Super AMOLED بحجم 6.6 إنش، 1080×2340 بكسل، 120Hz، HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus Plus
ذاكرة التخزين والرام يتوفر هذا الهاتف بثلاث إصدارات من الرامات مع مساحة التخزين كالتالي:

  • 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام
  • 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام
  • 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام
إمكانية زيادة التخزين متوفرة عبر كارت ميموري
المعالج والرسوميات Exynos 1480، Xclipse 530، وبفضل هذا المعالج سوف تحصل على أداء قوي جدا وفي الألعاب أيضا
كاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، F/2.2
كاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل (F/1.8) وهي الكاميرا الأساسية ومدعمة بمثبت بصري + 12 ميجا بكسل (F/2.2) وهي للتصوير الواسع + 5 ميجا بكسل (F/2.4) وهي الخاصة بالماكر، OIS، Ultra Wide، مع فلاش أحادي من النوع ليد فلاش
تسجيل الفيديو 4K@30fps، FHD@30/60fps
الاتصالات Wi-Fi a/b/g/n/ac/6، Dual-band، Wi-Fi Direct، بلوتوث 5.3، A2DP، LE، aptX، صوت ستريو
نظام الملاحة GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS
وسائل الأمان والحماية مستشعر البصمة، Face Unlock، مستشعرات التسارع والقرب، البوصلة، الجيروسكوب، كما أن الهاتف يدعم  ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء
منفذ الشحن USB Type C مع دعم OTG
البطارية يأتي الهاتف ببطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير، بالإضافة إلى شحن سريع 25 واط
نظام التشغيل Android 14 مع واجهة One UI 6.1
الألوان كحلي، أزرق ثلجي، بنفسجي فاتح، ليموني
سعر ومواصفات Samsung Galaxy A55 5G
سعر ومواصفات Samsung Galaxy A55 5G

عيوب سامسونج جلاكسي اي 55 فايف جي

يحتوي الهاتف على بعض العيوب مثل أي هاتف:

  • لا يحتوي الهاتف على كاميرا التقريب الـ Telephoto.
  • لا يحتوي الهاتف على منفذ الـ 3.5 ملم على عكس هاتف Xiaomi Redmi 12C.
  • كان من الأفضل استخدام شاحن بسرعة أكبر مثل منافسيه.
  • علبة الهاتف لا تحتوي على رأس الشاحن ولا جراب وستضطر إلى شرائه.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A55

يحتوي الهاتف أيضا على بعض المميزات التي تميزه عن غيره:

  • يعد الأول من سامسوند الذي يدعم ال E-sim.
  • أداء ممتاز من الكاميرات.
  • الهاتف يأتي بتصميم شيك مع خامات تصينع عالية من الزجاج وفريم معدني، بالإضافة إلى وجود مقاومة للماء.
  • يقدم المعالج أداء قوي جدا، وسوف تحصل على تجربة ممتازة في الألعاب.
  • سماعات ستيريو تقدم أداء عالي.
  • شاشة عالية الجودة من النوع أموليد مع معدل تحديث 120 هرتز، هذا وتقدم الشاشة سطوع جيد عند الاستخدام تحت أشعة الشمس.
  • بطارية عملاقة تدوم طويلا.
  • أحدث نظام أندرويد، ومن الجدير ذكره أن سوف يحصل على تحديثات للأندرويد لمدة 4 أعوام.

محتويات العلبة

تحتوي علبة الهاتف على التالي:

  • هاتف Samsung Galaxy A55
  • سلك USB من نوع Type C
  • دبوس معدني
  • كتيب التعليمات يوضح كيفية استخدام الهاتف

أسعار Samsung Galaxy A55 5G

يبلغ سعر الهاتف في المناطق المختلفة التالي:

المواصفات التفاصيل
الأسعار (بالعملة المحلية)
السعودية – 128 جيجا بايت / 8 جيجا رام 1500 ريال سعودي
السعودية – 256 جيجا بايت / 8 جيجا رام 1700 ريال سعودي
الإمارات – 128 جيجا بايت / 8 جيجا رام 1250 درهم إماراتي
الإمارات – 256 جيجا بايت / 8 جيجا رام 1450 درهم إماراتي

كانت هذه كافة التفاصيل عن هذه التحفة الفنية من شركة سامسونج.

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صورة Ahmed Mohamed Ahmed Mohamedمنذ 3 ساعات
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