“سكني” توضح شروط الحصول على الأراضي السكنية المجانية 2024

يبحث قطاع كبير من المواطنين السعوديين ذوات الدخل المنخفض أو المتوسط الذين لا يمتلكون منزل مناسب للعيش فيه عن شروط وخطوات الحصول على دعم الأراضي السكنية المجانية الذي تقدمه الدولة للمواطنين من خلال برنامج الدعم السكني، حيث أطلقت وزارة الإسكان بالمملكة هذا البرنامج الذي يتيح للمستفيدين وحدات سكنية مجهزة أو منحهم أراضي سكنية، والتي أطلقتها الدولة وفق مجموعة مختلفة من البنود والضوابط التي يلزم توافرها.

شروط دعم الأراضي السكنية بالمملكة

حددت وزارة الإسكان شروط استحقاق دعم الأراضي السكنية المجانية وأشارت إلى ضرورة الإلتزام بهذه الشروط حتى يتمكن المتقدم من طلب الموافقة والحصول على الدعم، وتتلخص هذه الشروط فيما يأتي:

اشترطت الوزارة على من يتقدم لطلب دعم الأراضي السكنية المجانية أن يكون مواطن سعودي الجنسية، ومقيم بشكل دائم على أراضي المملكة.

ومن ضمن الشروط أيضاً أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم بالطلب 25 سنة.

ويشترط كذلك مدة آخر 5 سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب ألا يكون لدى المتقدم مسكن مناسب خاص به.

تتضمن الشروط أيضاً أن تكون الوحدة السكنية التي يقطن بها صاحب الطلب غير مناسبة من حيث جودة بنائها ومساحتها.

كذلك من ضمن الشروط المطلوبة عدم تحقيق الإستفادة مسبقاً من أي من برامج الدعم السكني المختلفة.

خطوات التقديم على الدعم السكني

أتاحت وزارة الإسكان إمكانية الحصول على دعم الأراضي السكنية المجانية من خلال بعض الخطوات الإلكترونية المحددة وذلك عقب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة سكني ثم اتباع الخطوات التالية: