“السيارة الوحش” سيارة الرئيس الأمريكي المرعبة ذات الــ 16 مليون دولار

تم تسمية سيارة الرئيس الأمريكي بـ ” الوحش” نظرًا لمواصفاتها المرعبة والمثيرة للدهشة، حيث تم تصميم السيارة الرئاسية بواسطة شركة كاديلاك، التابعة لشركة جنرال موتورز، وتم الكشف عن النموذج الحالي للسيارة في شهر سبتمبر من عام 2018، وقد بلغت تكلفتها الإجمالية حينها ما يقرب من 16 مليون دولار.

المميزات الرهيبة لسيارة الرئيس الأمريكي

تتميز سيارة “الوحش” الخاصة بالرئيس الأمريكي بمواصفات أمنية قوية وتقنيات متقدمة هائلة، كما يبلغ وزنها ما بين 6800 كجم و9100 كجم، وتتسع السيارة لعدد سبعة أشخاص، ويبلغ طول السيارة حوالي 18 قدمًا أو حوالي 5.5 مترًا، وتستند إلى منصة GMC TopKick المستخدمة في الشاحنات المتوسطة، بالإضافة الى ما سبق يتميز تصميم السيارة بشكلها الفريد، حيث تختلف عن سيارات كاديلاك السيدان الأخرى في السوق، لتبدو كأنها نسخة سيدان من الجيل السابق من سيارة إسكاليد SUV.

سيارة الرئيس الأمريكي محصنة بالكامل

تعتبر سيارة “الوحش” محكمة الإغلاق ضد الهجمات الكيميائية، وتحتوي على معدات أمنية متقدمة مثل أجهزة الرؤية الليلية والستائر الدخانية والبقع الزيتية كإجراءات دفاعية ضد المهاجمين، بالإضافة إلى الإجراءات الدفاعية التي تهدف إلى حماية الرئيس، تحتوي سيارة الدولة على مخزون من دم فصيلة الرئيس للاستخدام في حالات الطوارئ.

سيارة مدرعة بالكامل

تتميز سيارة الوحش بدرع قوي مصنوع من الألومنيوم والسيراميك والفولاذ، يبلغ سمك هيكل السيارة الخارجي ثماني بوصات، في حين تمتلك النوافذ متعددة الطبقات بسمك خمس بوصات، كما تعمل مقابض الأبواب بالكهرباء لمنع الدخول غير المصرح به.

وفقًا للتقارير، يتم تجهيز سيارة الوحش ببنادق الضخ وقنابل صاروخية وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما تحتوي السيارة على إطارات معززة بالكيفلر وحواف فولاذية لمقاومة التمزق والثقب.

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سيارة الرئيس الأمريكي متصلة بالأقمار الصناعية

فيما يتعلق بالمقصورة الداخلية، يتوفر لمقعد الرئيس هاتف يعمل بالأقمار الصناعية وشاشة تعمل باللمس للتحكم في أنظمة المركبة والاتصالات، تتضمن المقصورة أيضًا مقاعد مريحة ومساحة واسعة للرئيس وركابه.

كما تتمتع سيارة الوحش بقوة محرك قوية للتحرك بسرعة عالية وتحمل الأحمال الثقيلة، تعمل بمحرك V8 توربو مزدوج سعة 6.6 لتر يولد قوة تقدر بحوالي 450 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 900 رطل قدم، وأيضا تتمتع السيارة أيضًا بنظام دفع رباعي للتحكم في الطرق المختلفة وتجاوز العقبات.