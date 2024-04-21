تردد قناة الرشيد 2024 التحديث الجديد على النايل سات بجودة عالية
قناة رشيد هي قناة عربية عراقية متخصصة في نقل الأخبار لما يحدث في العراق وعلى مستوى العالم بمعايير عالية من الشفافية والمصداقية، فهي معروفة بمدى حياديتها خاصًة فيما يتعلق بنقل الأخبار وما يخص الوضع العراقي الراهن، المميز في قناة الرشيد أنها تقدم باقة متنوعة من البرامج التي تهتم بالشباب و طموحهم وأحلامهم، وكل ما يحدث في الشارع وله علاقة بالشباب، والجدير بالذكر أن من الجهود التي تتبعها القناة من أجل التطوير من مستواها أنها تقوم بتغيير التردد الخاص بها من وقت إلى آخر، الأمر الذي جعل هناك اهتمام كبير بمعرفة التردد الجديد الخاص بها من أجل متابعة محتواها المتميز.
تردد قناة الرشيد 2024
أكثر ما يميز قناة الرشيد هي برامجها المتنوعة والتي تمس العراق من مختلف الجوانب سواء الأخبار الإجتماعيه والثقافية وحتى الدينية، والإستمتاع بهذا المحتوى يتم البحث عن القناة من خلال بيانات التردد التالية، والتي تتمثل في الآتي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12360.
- استقطاب: رأسي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الجودة: Hd.
- التشفير: قناة مفتوحة.
- اسم القناة: قناة الرشيد.
خطوات ضبط الريسيفر على قناة الرشيد
لمتابعة آخر الأخبار التي تحدث في العراق والدول العربية بشفافية دون تحيز أو تضليل ينبغي أن يتم البحث عن قناة رشيد وتثبيته ضمن قنوات التلفاز، وتتمثل خطوات البحث عن القناة وتثبيتها في الآتي:
- تشغيل التلفاز في بداية الأمر.
- استخدام الريموت كنترول من أجل الإنتقال إلى قائمة إعدادات التلفاز menu.
- اختيار ضبط قائمة القنوات.
- النقر بعد ذلك على التثبيت.
- ظهور عدة خيارات أمام المستخدم يقوم بتحديد التثبيت اليدوي.
- إدخال بيانات التردد، القمر الصناعي، معدل الترميز، الاستقطاب في الأماكن المخصصة.
- الضغط على علامة البحث.
- بعد العثور على القناة خلال فترة قصيرة يراعى ألا يتم الخروج إلا بعد اختيار كلمة حفظ أو Save ومن ثم النقر على كلمة خروج أو Exit.
- ضرورة التأكيد إلى ضرورة الضغط على كلمة حفظ وذلك لتنزيل القناة ضمن قنوات التلفاز من أجل مشاهدة محتواها في أي وقت، لأن في حالة عدم النقر على خيار الحفظ وقام المستخدم بالخروج، هنا يتطلب الأمر معاودة خطوات البحث والتنزيل مرة ثانية.