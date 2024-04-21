“سلي أطفالك” تردد قناة كراميش الفضائية عبر النايل سات بجودة عالية HD

بالتزامن مع بداية العام الجديد 2024 فقد قامت إدارة قناة كراميش بتحديث التردد الخاص بها مع إضافة بعض الخصائص والسمات والتي تتضمن بث إرسال قوى صوت وصورة إلى غير ذلك من المزايا والسمات الأخرى، فالجدير بالذكر أن قناة كراميش رغم ظهورها من فترة ليست ببعيدة إلا إنها اكتسحت عالم قنوات الأطفال الكرتونية بشكل كبير بفضل محتوياتها التي تعرضها عبر شاشتها على مدار اليوم، حيث أنها تفوقت في نجاحاتها على الكثير من القنوات الفضائية القديمة والمعروفة.

تردد قناة كراميش عبر النايل سات 2024

تقدم قناة كراميش الكثير من المحتويات والبرامج المحببة لدى الأطفال بشكل كبير كما أن هذه البرامج منها برامج تعليمية ومسلية للطفل إلى جانب البرنامج الذي ينتظره الكثير من المشاهدين وهو برنامج كركبة الذي يستضيف مواهب جديدة في كل حلقة من حلقات البرنامج، حيث يحرص الطفل على استعراض موهبته التي يتقبلها المشاهدين بكل ترحيب وحب، فقد يُعرف أن القمر الصناعي نايل سات واحد من أشهر الأقمار الصناعية على الإطلاق، حيث يعمل على بث إشارة القنوات بشكل قوي وبدون تشويش كما هو الحال في تردد قناة كراميش الجديد والذي جاء كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد :11430.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: مجاني.

جودة المشاهدة: HD.

كيفية ضبط القناة

يمكن لأي مشاهد التواصل مع الطفل وتشجيعه بالإضافة إلى إمكانية طرح الأسئلة للشخص الذي تم استضافته في البرنامج والعمل على الإجابة عليها مع الجمهور، لذا يمكن تحقيق الإستفادة من كافة ماتقوم القناة بعرضه من خلال ضبط التردد الجديد على جهاز الإستقبال بالخطوات التالية: