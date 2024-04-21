“سجل بسرعة” منحة 300 دينار تونسي: خطوات التسجيل من الألف إلى الياء وشروطها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي التونسية عن صرف منحة مالية قدرها ٣٠٠ دينار تونسي وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، مساندة منها للمواطنين الذين يحتاجون إلى تلك المساعدات، ومنذ ذلك الإعلان وبدأ الكثير يتساءل عن طرق وموعد صرف تلك المساعدات، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع التسجيل في منحة 300 دينار تونس.

التسجيل في منحة 300 دينار تونس

وقد أوضحت أيضاً وزارة الشؤون الاجتماعية طريقة التقديم على تلك المنحة، وهي كما يلي:

وأول تلك الخطوات هو الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي والخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

ثم قم بفتح ملفك الشخصي على الموقع ومنه توجه إلى خانة ٣٠٠ دينار تونسي.

سوف يظهر أمامك صفحة أخرى قم بملء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح وتأكد من صحتها.

بعد ذلك قم بإرفاق كافة الأوراق المطلوبة إلى ذلك الموقع، ثم قم بالضغط على زر تسجيل.

سوف يظهر لك أيضاً صفحة بها بعض الشروط قم بقراءتها ثم اضغط على زر موافقة.

بعد ذلك قم بالضغط على زر إرسال، وبذلك تكون قد قمت بالتسجيل في منحة ٣٠٠ دينار تونسي من وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس.

شروط الحصول على منحة ٣٠٠ دينار تونسي

كما قد وضعت أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس عددا من الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يريد الحصول على تلك المنحة، وهي كما يلي: