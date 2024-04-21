تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات بجودة عالية

على الرغم من إنتشار الكثير من قنوات الكرتون المختلفة الخاصة بالأطفال في الآونة الأخيرة إلا أن الضوء مسلط بشكل كبير على قناة طيور الجنة التي تعتبر أولى القنوات المحببة لدى ملايين الأطفال بشكل ملحوظ، كما أن القناة تحرص على تنوع المحتويات التي تقدمها ما بين مسلى وترفيهي سواء برامج أو أناشيد أو فقرات أو مسابقات أو ما إلى ذلك لكن جميعها تصب في مصلحة تنمية المهارات لدى الطفل بشكل أو بآخر.

تردد قناة طيور الجنة عبر النايل سات

أكثر ما تتميز به قناة طيور الجنة أنها لا تتغافل عن تقديم المحتويات الدينية التي تعلم الطفل كيفية الصلاة وأهميتها وكيفية الوضوء لها وضرورة الصيام، بالإضافة إلى تعليمهم أركان الإسلام وغير ذلك الكثير من المزايا، حيث يمكن متابعة أفضل محتويات قناة طيور الجنة والاستفادة منها من خلال ضبط جهاز الإستقبال على ترددها الجديد الذي يأتي بتحديثات أقوى من التردد السابق وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

التشفير: مجاني.

تردد قناة طيور الجنة عبر عرب سات

الكثير من متابعي قناة طيور الجنة يرغبن بمتابعة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، وذلك لجودة المشاهدة العالية التي تعرض القناة بها محتوياتها، ويمكن ذلك عبر التردد الجديد وهو:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: مجاني.

مميزات قناة طيور الجنة

جمعت قناة طيور الجنة شعبية واسعة بفضل المحتويات التي تقدمها عبر شاشتها وبفضل الكثير من المزايا الأخرى والتي من أهمها: