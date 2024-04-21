منوعات
“أكثر من 50 شفرة” شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة للبلاي ستيشن والاكس بوكس والهاتف
شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة تعد من أهم الشفرات التي يتم البحث عنها من قبل الأشخاص الذين يهتمون بهذه اللعبة، ومن المعروف أن لعبة جاتا تعد من أهم الألعاب التي تمتلك العديد من المميزات المختلفة، وكذلك التحديثات التي تتم من وقت لآخر كما أنه في بعض الأحيان قد يصعب تخطي بعض المستويات وهو ما يتطلب وجود الشفرات التي تسهل عملية تجاوز المستويات الصعبة، وفي السطور القادمة سوف نوضح أهم هذه الشفرات.
شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة
هناك العديد من شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة والتي يمكن من خلالها تخطي بعض المستويات الصعبة وكذلك الحصول على مهام إضافية، وتتضح أهم هذه الشفرات فيما يلي:
- تغيير الطقس: R2 ، X ، L1 ، L1 ، L2 ، L2 ، L2 ، مربع
- وضع السكر: مثلث ، يمين ، يمين ، يسار ، يمين ، مربع ، دائرة ، يسار
- ذخيرة متفجرة: يمين ، مربع ، X ، يسار ، R1 ، R2 ، يسار ، يمين ، يمين ، L1 ، L1 ، L1
- ضربات اليد المتفجرة: يمين ، يسار ، X ، مثلث ، R1 ، دائرة ، دائرة ، دائرة ، L2
- لعب سريع: مثلث ، يسار ، يمين ، يمين ، L2 ، L1 ، مربع
- السباحة السريعة: يسار ، يسار ، L1 ، يمين ، يمين ، R2 ، يسار ، L2 ، يمين
- الرصاص المشتعل: L1، R1، مربع، R1، يسار ، R2، R1، يسار ، مربع، يمين ، L1، L1
- أعط الأسلحة: مثلث ، R2 ، يسار ، L1 ، X ، يمين ، مثلث ، أسفل ، مربع ، L1 ، L1 ، L1
جميع شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة للبلاي ستيشن والاكس بوكس والهاتف
|الشفرة
|جهاز الكمبيوتر
|بلاي ستيشن PC
|اكس بوكس xBox
|عن طريق هاتف اللعبة
|شفرة المشي سكران
|LIQUOR
|Triangle, Right, Right, Left, Right, Square, O, Left
|Y, Right, Right, Left, Right, X, B, Left
|1-999-547867
|شفرة زيادة سرعة الركض للحد الأقصى
|CATCHME
|TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE
|Y, LEFT, RIGHT, RIGHT, LT, LB, X
|1-999-228-8463
|شفرة السباحة بشكل أسرع في النهر أو البحر
|GOTGILLS
|LEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT
|LEFT, LEFT, LB, RIGHT, RIGHT, RT, LEFT, LT, RIGHT
|1-999-468-44557
|شفرة تغيير الجاذبية
|FLOATER
|Left, Left, L1, R1, L1, Right, Left, L1, Left
|Left, Left, LB, RB, LB, Right, Left, LB, Left
|1-999-356-2837
|شفرة تغيير الطقس
|MAKEITRAIN
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|1-999-625-348-7246
|شفرة القفز بالمظلة من على جبل او من على طائرة او أي مرتفع
|SKYDIVE
|LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1
|LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, LEFT, LEFT, RIGHT, LB
|1-999-759-3483
|شفرة حماية من الرصاص لتكون خارقاً مضاداً للرصاص – شفرة الموت gta 5
|PAINKILLER
|RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE
|RIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y
|1-999-724-654-5537
|شفرة تقليل مستوى المطالبة وملاحقة الشرطة لك
|LAWYERUP
|R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT
|RB, RB, B, RT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT
|1-999-5299-3787
|شفرة رفع درجة مطالبة الشرطة لك ومطاردتها لك
|FUGITIVE
|R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
|RB, RB, B, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
|1-999-3844-8483
|شفرة الحصول على صحة ودرع كاملين
|TURTLE
|CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1
|B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB
|1-999-887-853
|شفرة اعادة شحن القدرة الخاصة
|POWERUP
|X, X, Square, R1, L1, X, Right, Left, X
|A, A, X, RB, LB, A, Right, Left, A
|1-999-769-3787
|شفرة تقليل الإحتكاك
|SNOWDAY
|Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1
|Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB
|1-999-766-9329
|شفرة GTA V للسقوط الحر
|SKYFALL
|L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
|LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
|1-999-759-3255
|شفرة GTA V لتحسين التصويب
|DEADEYE
|SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, X
|X, LT, RB, Y, LEFT, X, LT, RIGHT, A
|1-999-332-3393
|شفرة تبطئ الوقت
|SLOWMO
|Triangle, Left, Right, Right, Square, R2, R1
|Y, Left, Right, Right, X, RT, RB
|1-999-756-966
|شفرة القفز العالي
|HOPTOIT
|L2, L2, Square, O, O, L2, Square, Square, Left, Right, X
|Left, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, RB, RT
|1-999-467-8648
|شفرة لجعل قبضة يدك متفجرة
|HOTHANDS
|RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2
|RIGHT, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LT
|1-999-4684-2637
|شفرة اطلاق رصاصات مشتعلة من كل أسلحتك
|INCENDIARY
|L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1
|LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, RIGHT, LB, LB
|1-999-462-363-4279
|شفرة اطلاق رصاصات متفجرة من أسلحتك
|HIGHEX
|Right, Square, X, Left, R1, R2, Left, Right, Right, L1, L1, L1
|Right, X, A, Left, RB, RT, Left, Right, Right, LB, LB, LB
|1-999-444-439
|شفرة الحصول على جميع الأسلحة بذخيرة كاملة
|TOOLUP
|TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1
|Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, Down, X, LB, LB, LB
|1-999-8665-87
|شفرة اظهار BMX Bike
|BANDIT
|Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, O, Triangle, R1, R2
|Left, Left, Right, Right, Left, Right, X, B,Y, RB, RT
|1-999-226-348
|شفرة الهيليكوبتر Buzzard Helicopter
|BUZZOFF
|O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle
|B, B, LB, B,B,B,LB, LT, RB, Y, B, Y
|1-999-289-9633
|شفرة سيارة Caddy Vehicle
|HOLEIN1
|O, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, O, X
|B, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A
|1-999-4653-461
|شفرة سيارة Comet Vehicle
|COMET
|R1, O, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1
|RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB
|1-999-266-38
|شفرة الطائرة gta v Duster Plane
|FLYSPRAY
|Right, Left, R1, R1, R1, Left, Triangle, Triangle, X, O, L1, L1
|Right, Left, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB
|1-999-359-77729
|شفرة سيارة القمامة
|TRASHED
|Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right
|B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
|1-999-872-7433
|شفرة سيارة Rapid GT Vehicle
|RAPIDGT
|R2, L1, O, Right, L1, R1, Right, Left, O, R2
|RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT
|1-999-727-4348
|شفرة الدراجة البخارية Shitzu PCJ 600
|ROCKET
|R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1
|RB, Right, Left, Right, RT, Left, Right, X, Right, LT, LB, LB
|1-999-762-538
|شفرة الليموزين Stretch Limo Vehicle
|VINEWOOD
|R2, Right, L2, Left, Left, R1, L1, O, Right
|RT, Right, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
|1-999-846-39663
|شفرة الطائرة gta v Stunt Plane
|BARNSTORM
|O, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle
|B, Right, LB, LT, Left, RB, LB, LB, Left, Left, A, Y
|1-999-227-678-676
|شفرة طائرة Dodo Airplane
|EXTINCT
|1-999-398-4628
|1-999-398-4628
|1-999-398-4628
|شفرة سيارة Duke O’Death Car
|DEATHCAR
|1-999-332-84227
|1-999-332-84227
|1-999-332-84227
|شفرة الغواصة Kraken Sub
|BUBBLES
|1-999-282-2537
|1-999-282-2537
|1-999-282-2537
شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة على الهاتف الجوال
يمكن ادخال شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة بالنسبة للهاتف المحمول بسهولة بهدف الحصول على المهام المختلفة، وتتضح هذه الشفرات فيما يلي:
- الهواتف المحمولة الأسود: 1-999-367-3767 (EMP DROP)
- وضع السكر: 1-999-547-861 (LIQUOR)
- الذخيرة المتفجرة: 1-999-444-439 (عالية EX)
- ضربات اليد المتفجرة: 1-999-468-42637 (الأيدي الساخنة)
- الحركة السريعة: 1-999-228-8463 (CATCH ME)
- السباحة السريعة: 1-999-468-44557 (حصلت على الخياشيم)
- الرصاص المشتعل: 1-999-462-363-4279 (فوري)
- لا تقهر: 1-999-724-654-5537 (PAIN KILLER)
- المستوى المطلوب الأدنى: 1-999-529-93787 (محامي أعلى)
شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة على الكمبيوتر
- شفرة القوة: RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE
- شفرة الموت: CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1
- شفرة للحصول على الأسلحة: TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1
- شفرة إخفاء نجوم الشرطة: R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT
- شفرة إظهار نجوم الشرطة: R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
- شفرة جعل أسلحتك أكثر قوة: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1
- شفرة لجعل ضربة يدك قوية: RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2
- شفرة التصويب: SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, X
- شفرة زيادة السرعة: TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE
- شفرة سباق الأسماك : LEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT
- شفرة الحصول على مظلة: LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1