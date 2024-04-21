“أكثر من 50 شفرة” شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة للبلاي ستيشن والاكس بوكس والهاتف

شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة تعد من أهم الشفرات التي يتم البحث عنها من قبل الأشخاص الذين يهتمون بهذه اللعبة، ومن المعروف أن لعبة جاتا تعد من أهم الألعاب التي تمتلك العديد من المميزات المختلفة، وكذلك التحديثات التي تتم من وقت لآخر كما أنه في بعض الأحيان قد يصعب تخطي بعض المستويات وهو ما يتطلب وجود الشفرات التي تسهل عملية تجاوز المستويات الصعبة، وفي السطور القادمة سوف نوضح أهم هذه الشفرات.

شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة

هناك العديد من شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة والتي يمكن من خلالها تخطي بعض المستويات الصعبة وكذلك الحصول على مهام إضافية، وتتضح أهم هذه الشفرات فيما يلي:

تغيير الطقس: R2 ، X ، L1 ، L1 ، L2 ، L2 ، L2 ، مربع

وضع السكر: مثلث ، يمين ، يمين ، يسار ، يمين ، مربع ، دائرة ، يسار

ذخيرة متفجرة: يمين ، مربع ، X ، يسار ، R1 ، R2 ، يسار ، يمين ، يمين ، L1 ، L1 ، L1

ضربات اليد المتفجرة: يمين ، يسار ، X ، مثلث ، R1 ، دائرة ، دائرة ، دائرة ، L2

لعب سريع: مثلث ، يسار ، يمين ، يمين ، L2 ، L1 ، مربع

السباحة السريعة: يسار ، يسار ، L1 ، يمين ، يمين ، R2 ، يسار ، L2 ، يمين

الرصاص المشتعل: L1، R1، مربع، R1، يسار ، R2، R1، يسار ، مربع، يمين ، L1، L1

أعط الأسلحة: مثلث ، R2 ، يسار ، L1 ، X ، يمين ، مثلث ، أسفل ، مربع ، L1 ، L1 ، L1

جميع شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة للبلاي ستيشن والاكس بوكس والهاتف

الشفرة جهاز الكمبيوتر بلاي ستيشن PC اكس بوكس xBox عن طريق هاتف اللعبة شفرة المشي سكران LIQUOR Triangle, Right, Right, Left, Right, Square, O, Left Y, Right, Right, Left, Right, X, B, Left 1-999-547867 شفرة زيادة سرعة الركض للحد الأقصى CATCHME TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE Y, LEFT, RIGHT, RIGHT, LT, LB, X 1-999-228-8463 شفرة السباحة بشكل أسرع في النهر أو البحر GOTGILLS LEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT LEFT, LEFT, LB, RIGHT, RIGHT, RT, LEFT, LT, RIGHT 1-999-468-44557 شفرة تغيير الجاذبية FLOATER Left, Left, L1, R1, L1, Right, Left, L1, Left Left, Left, LB, RB, LB, Right, Left, LB, Left 1-999-356-2837 شفرة تغيير الطقس MAKEITRAIN R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X 1-999-625-348-7246 شفرة القفز بالمظلة من على جبل او من على طائرة او أي مرتفع SKYDIVE LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1 LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, LEFT, LEFT, RIGHT, LB 1-999-759-3483 شفرة حماية من الرصاص لتكون خارقاً مضاداً للرصاص – شفرة الموت gta 5 PAINKILLER RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE RIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y 1-999-724-654-5537 شفرة تقليل مستوى المطالبة وملاحقة الشرطة لك LAWYERUP R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT RB, RB, B, RT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT 1-999-5299-3787 شفرة رفع درجة مطالبة الشرطة لك ومطاردتها لك FUGITIVE R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT RB, RB, B, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT 1-999-3844-8483 شفرة الحصول على صحة ودرع كاملين TURTLE CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1 B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB 1-999-887-853 شفرة اعادة شحن القدرة الخاصة POWERUP X, X, Square, R1, L1, X, Right, Left, X A, A, X, RB, LB, A, Right, Left, A 1-999-769-3787 شفرة تقليل الإحتكاك SNOWDAY Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1 Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB 1-999-766-9329 شفرة GTA V للسقوط الحر SKYFALL L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT 1-999-759-3255 شفرة GTA V لتحسين التصويب DEADEYE SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, X X, LT, RB, Y, LEFT, X, LT, RIGHT, A 1-999-332-3393 شفرة تبطئ الوقت SLOWMO Triangle, Left, Right, Right, Square, R2, R1 Y, Left, Right, Right, X, RT, RB 1-999-756-966 شفرة القفز العالي HOPTOIT L2, L2, Square, O, O, L2, Square, Square, Left, Right, X Left, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, RB, RT 1-999-467-8648 شفرة لجعل قبضة يدك متفجرة HOTHANDS RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2 RIGHT, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LT 1-999-4684-2637 شفرة اطلاق رصاصات مشتعلة من كل أسلحتك INCENDIARY L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1 LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, RIGHT, LB, LB 1-999-462-363-4279 شفرة اطلاق رصاصات متفجرة من أسلحتك HIGHEX Right, Square, X, Left, R1, R2, Left, Right, Right, L1, L1, L1 Right, X, A, Left, RB, RT, Left, Right, Right, LB, LB, LB 1-999-444-439 شفرة الحصول على جميع الأسلحة بذخيرة كاملة TOOLUP TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1 Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, Down, X, LB, LB, LB 1-999-8665-87 شفرة اظهار BMX Bike BANDIT Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, O, Triangle, R1, R2 Left, Left, Right, Right, Left, Right, X, B,Y, RB, RT 1-999-226-348 شفرة الهيليكوبتر Buzzard Helicopter BUZZOFF O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle B, B, LB, B,B,B,LB, LT, RB, Y, B, Y 1-999-289-9633 شفرة سيارة Caddy Vehicle HOLEIN1 O, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, O, X B, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A 1-999-4653-461 شفرة سيارة Comet Vehicle COMET R1, O, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1 RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB 1-999-266-38 شفرة الطائرة gta v Duster Plane FLYSPRAY Right, Left, R1, R1, R1, Left, Triangle, Triangle, X, O, L1, L1 Right, Left, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB 1-999-359-77729 شفرة سيارة القمامة TRASHED Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right 1-999-872-7433 شفرة سيارة Rapid GT Vehicle RAPIDGT R2, L1, O, Right, L1, R1, Right, Left, O, R2 RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT 1-999-727-4348 شفرة الدراجة البخارية Shitzu PCJ 600 ROCKET R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1 RB, Right, Left, Right, RT, Left, Right, X, Right, LT, LB, LB 1-999-762-538 شفرة الليموزين Stretch Limo Vehicle VINEWOOD R2, Right, L2, Left, Left, R1, L1, O, Right RT, Right, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right 1-999-846-39663 شفرة الطائرة gta v Stunt Plane BARNSTORM O, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle B, Right, LB, LT, Left, RB, LB, LB, Left, Left, A, Y 1-999-227-678-676 شفرة طائرة Dodo Airplane EXTINCT 1-999-398-4628 1-999-398-4628 1-999-398-4628 شفرة سيارة Duke O’Death Car DEATHCAR 1-999-332-84227 1-999-332-84227 1-999-332-84227 شفرة الغواصة Kraken Sub BUBBLES 1-999-282-2537 1-999-282-2537 1-999-282-2537

شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة على الهاتف الجوال

يمكن ادخال شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة بالنسبة للهاتف المحمول بسهولة بهدف الحصول على المهام المختلفة، وتتضح هذه الشفرات فيما يلي:

الهواتف المحمولة الأسود: 1-999-367-3767 (EMP DROP)

وضع السكر: 1-999-547-861 (LIQUOR)

الذخيرة المتفجرة: 1-999-444-439 (عالية EX)

ضربات اليد المتفجرة: 1-999-468-42637 (الأيدي الساخنة)

الحركة السريعة: 1-999-228-8463 (CATCH ME)

السباحة السريعة: 1-999-468-44557 (حصلت على الخياشيم)

الرصاص المشتعل: 1-999-462-363-4279 (فوري)

لا تقهر: 1-999-724-654-5537 (PAIN KILLER)

المستوى المطلوب الأدنى: 1-999-529-93787 (محامي أعلى)

شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة على الكمبيوتر