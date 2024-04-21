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“أكثر من 50 شفرة” شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة للبلاي ستيشن والاكس بوكس والهاتف

صورة samar adel samar adelمنذ 49 دقيقة
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شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة
شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة

شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة تعد من أهم الشفرات التي يتم البحث عنها من قبل الأشخاص الذين يهتمون بهذه اللعبة، ومن المعروف أن لعبة جاتا تعد من أهم الألعاب التي تمتلك العديد من المميزات المختلفة، وكذلك التحديثات التي تتم من وقت لآخر كما أنه في بعض الأحيان قد يصعب تخطي بعض المستويات وهو ما يتطلب وجود الشفرات التي تسهل عملية تجاوز المستويات الصعبة، وفي السطور القادمة سوف نوضح أهم هذه الشفرات.

شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة

هناك العديد من شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة والتي يمكن من خلالها تخطي بعض المستويات الصعبة وكذلك الحصول على مهام إضافية، وتتضح أهم هذه الشفرات فيما يلي:

  • تغيير الطقس: R2 ، X ، L1 ، L1 ، L2 ، L2 ، L2 ، مربع
  • وضع السكر: مثلث ، يمين ، يمين ، يسار ، يمين ، مربع ، دائرة ، يسار
  • ذخيرة متفجرة: يمين ، مربع ، X ، يسار ، R1 ، R2 ، يسار ، يمين ، يمين ، L1 ، L1 ، L1
  • ضربات اليد المتفجرة: يمين ، يسار ، X ، مثلث ، R1 ، دائرة ، دائرة ، دائرة ، L2
  • لعب سريع: مثلث ، يسار ، يمين ، يمين ، L2 ، L1 ، مربع
  • السباحة السريعة: يسار ، يسار ، L1 ، يمين ، يمين ، R2 ، يسار ، L2 ، يمين
  • الرصاص المشتعل: L1، R1، مربع، R1، يسار ، R2، R1، يسار ، مربع، يمين ، L1، L1
  • أعط الأسلحة: مثلث ، R2 ، يسار ، L1 ، X ، يمين ، مثلث ، أسفل ، مربع ، L1 ، L1 ، L1

جميع شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة للبلاي ستيشن والاكس بوكس والهاتف

الشفرة جهاز الكمبيوتر بلاي ستيشن PC اكس بوكس xBox عن طريق هاتف اللعبة
شفرة المشي سكران LIQUOR Triangle, Right, Right, Left, Right, Square, O, Left Y, Right, Right, Left, Right, X, B, Left 1-999-547867
شفرة زيادة سرعة الركض للحد الأقصى CATCHME TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE Y, LEFT, RIGHT, RIGHT, LT, LB, X 1-999-228-8463
شفرة السباحة بشكل أسرع في النهر أو البحر GOTGILLS LEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT LEFT, LEFT, LB, RIGHT, RIGHT, RT, LEFT, LT, RIGHT 1-999-468-44557
شفرة تغيير الجاذبية FLOATER Left, Left, L1, R1, L1, Right, Left, L1, Left Left, Left, LB, RB, LB, Right, Left, LB, Left 1-999-356-2837
شفرة تغيير الطقس MAKEITRAIN R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X 1-999-625-348-7246
شفرة القفز بالمظلة من على جبل او من على طائرة او أي مرتفع SKYDIVE LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1 LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, LEFT, LEFT, RIGHT, LB 1-999-759-3483
شفرة حماية من الرصاص لتكون خارقاً مضاداً للرصاص – شفرة الموت gta 5 PAINKILLER RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE RIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y 1-999-724-654-5537
شفرة تقليل مستوى المطالبة وملاحقة الشرطة لك LAWYERUP R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT RB, RB, B, RT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT 1-999-5299-3787
شفرة رفع درجة مطالبة الشرطة لك ومطاردتها لك FUGITIVE R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT RB, RB, B, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT 1-999-3844-8483
شفرة الحصول على صحة ودرع كاملين TURTLE CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1 B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB 1-999-887-853
شفرة اعادة شحن القدرة الخاصة POWERUP X, X, Square, R1, L1, X, Right, Left, X A, A, X, RB, LB, A, Right, Left, A 1-999-769-3787
شفرة تقليل الإحتكاك SNOWDAY Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1 Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB 1-999-766-9329
شفرة GTA V للسقوط الحر SKYFALL L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT 1-999-759-3255
شفرة GTA V لتحسين التصويب DEADEYE SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, X X, LT, RB, Y, LEFT, X, LT, RIGHT, A 1-999-332-3393
شفرة تبطئ الوقت SLOWMO Triangle, Left, Right, Right, Square, R2, R1 Y, Left, Right, Right, X, RT, RB 1-999-756-966
شفرة القفز العالي HOPTOIT L2, L2, Square, O, O, L2, Square, Square, Left, Right, X Left, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, RB, RT 1-999-467-8648
شفرة لجعل قبضة يدك متفجرة HOTHANDS RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2 RIGHT, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LT 1-999-4684-2637
شفرة اطلاق رصاصات مشتعلة من كل أسلحتك INCENDIARY L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1 LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, RIGHT, LB, LB 1-999-462-363-4279
شفرة اطلاق رصاصات متفجرة من أسلحتك HIGHEX Right, Square, X, Left, R1, R2, Left, Right, Right, L1, L1, L1 Right, X, A, Left, RB, RT, Left, Right, Right, LB, LB, LB 1-999-444-439
شفرة الحصول على جميع الأسلحة بذخيرة كاملة TOOLUP TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1 Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, Down, X, LB, LB, LB 1-999-8665-87
شفرة اظهار BMX Bike BANDIT Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, O, Triangle, R1, R2 Left, Left, Right, Right, Left, Right, X, B,Y, RB, RT 1-999-226-348
شفرة الهيليكوبتر Buzzard Helicopter BUZZOFF O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle B, B, LB, B,B,B,LB, LT, RB, Y, B, Y 1-999-289-9633
شفرة سيارة Caddy Vehicle HOLEIN1 O, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, O, X B, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A 1-999-4653-461
شفرة سيارة Comet Vehicle COMET R1, O, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1 RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB 1-999-266-38
شفرة الطائرة gta v Duster Plane FLYSPRAY Right, Left, R1, R1, R1, Left, Triangle, Triangle, X, O, L1, L1 Right, Left, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB 1-999-359-77729
شفرة سيارة القمامة TRASHED Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right 1-999-872-7433
شفرة سيارة Rapid GT Vehicle RAPIDGT R2, L1, O, Right, L1, R1, Right, Left, O, R2 RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT 1-999-727-4348
شفرة الدراجة البخارية Shitzu PCJ 600 ROCKET R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1  RB, Right, Left, Right, RT, Left, Right, X, Right, LT, LB, LB 1-999-762-538
شفرة الليموزين Stretch Limo Vehicle VINEWOOD R2, Right, L2, Left, Left, R1, L1, O, Right RT, Right, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right 1-999-846-39663
شفرة الطائرة gta v Stunt Plane BARNSTORM O, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle B, Right, LB, LT, Left, RB, LB, LB, Left, Left, A, Y 1-999-227-678-676
شفرة طائرة Dodo Airplane EXTINCT 1-999-398-4628 1-999-398-4628 1-999-398-4628
شفرة سيارة Duke O’Death Car DEATHCAR 1-999-332-84227 1-999-332-84227 1-999-332-84227
شفرة الغواصة Kraken Sub BUBBLES 1-999-282-2537 1-999-282-2537 1-999-282-2537

شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة على الهاتف الجوال

يمكن ادخال شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة بالنسبة للهاتف المحمول بسهولة بهدف الحصول على المهام المختلفة، وتتضح هذه الشفرات فيما يلي:

  • الهواتف المحمولة الأسود: 1-999-367-3767 (EMP DROP)
  • وضع السكر: 1-999-547-861 (LIQUOR)
  • الذخيرة المتفجرة: 1-999-444-439 (عالية EX)
  • ضربات اليد المتفجرة: 1-999-468-42637 (الأيدي الساخنة)
  • الحركة السريعة: 1-999-228-8463 (CATCH ME)
  • السباحة السريعة: 1-999-468-44557 (حصلت على الخياشيم)
  • الرصاص المشتعل: 1-999-462-363-4279 (فوري)
  • لا تقهر: 1-999-724-654-5537 (PAIN KILLER)
  • المستوى المطلوب الأدنى: 1-999-529-93787 (محامي أعلى)

شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة على الكمبيوتر

  • شفرة القوة: RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE
  • شفرة الموت:  CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1
  • شفرة للحصول على الأسلحة: TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1
  • شفرة إخفاء نجوم الشرطة: R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT
  • شفرة إظهار نجوم الشرطة: R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
  • شفرة جعل أسلحتك أكثر قوة: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1
  • شفرة لجعل ضربة يدك قوية:  RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2
  • شفرة التصويب: SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, X
  • شفرة زيادة السرعة: TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE
  • شفرة سباق الأسماك : LEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT
  • شفرة الحصول على مظلة: LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1
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صورة samar adel samar adelمنذ 49 دقيقة
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