“اشحن والعب مع أحبابك“ خطوات شحن جواهر فري فاير مجانا 100%.. مستني أيه يا معلم
شحن جواهر فري فاير مجانا، فري فاير من أكثر الألعاب الالكترونية شهرة وانتشارا بين الشباب فقد جذبت اللعبة الملايين حول العالم من مختلف الأعمار والفئات، وذلك لأنها لعبة مثيرة وشيقة يخوض فيها اللاعب مغامرات عديدة ويحاول تجاوز المنافسين والتفوق عليهم والهرب من أي محاولات للقضاء عليه ويستخدم لذلك كافة الأدوات والأسلحة المتاحة لديه، والجواهر تجعل اللاعب له أفضلية أكبر على خصومه لأنه يستطيع من خلالها شراء ما يحتاج اليه من معدات، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة شحن جواهر فري فاير، وطريقة تحميل اللعبة على الهاتف.
يمكن للاعبي فري فاير أن يزيدوا من عدد الجواهر في حسابهم عن طريق شحنها عبر الانترنت وذلك عبر المواقع المتخصصة، وفيما يلي خطوات شحن جواهر فري فاير مجانا :
- فتح متصفح جوجل وفي خانة البحث اكتب اسم الموقع shop2game.
- من الموقع حدد البلد المقيم بها واللغة التي تود استكمال الطلب بها.
- سيطلب منك إدخال الرمز التعريفي الخاص بك في اللعبة والرمز المرئي للتحقق.
- حدد عدد الجواهر التي تريد شحنها.
- سيتم عرض المبلغ المطلوب مقابل الشحن قم بتأكيد العملية.
- ثم اتبع اجراءات الدفع الالكتروني عبر اختيار الوسيلة الانسب لك.
- ادخل بيانات البطاقة الائتمانية ثم أكد الطلب.
- سيتم إعلامك بنجاح عملية الشحن وسحب المبلغ.
- افتح اللعبة وستجد الجواهر أضيفت الى حسابك الشخصي.
تحميل لعبة فري فاير
للاستمتاع بلعبة فري فاير ولعبها من هاتفك المحمول، يمكنك تنزيلها بسهولة وبخطوات بسيطة نستعرضها لك فيما يلي :
- فتح جوجل بلاي من هاتفك.
- اكتب في خانة البحث FreeFire.
- بعد ظهور النتائج ادخل الى اللعبة واضغط تنزيل.
- خلال دقائق سيتم تثبيت اللعبة على جهازك.
- ادخل الى اللعبة وقم بإنشاء حسابك لتبدأ اللعب.