بدون تقطيع.. القنوات المجانيه الناقله لمباراه ريال مدريد اليوم الاحد 21-4-2024 أمام برشلونة بالدوري الاسباني

جماهير كرة القدم في حالة من الترقب والبحث المستمر عن موعد وقنوات بث مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الإسباني 2023/2024 يسعى كل فريق إلى تحقيق أهدافه المحورية في هذه المواجهة الحاسمة حيث يطمح ريال مدريد في الاستمرار في صدارة جدول الليجا الإسبانية وإحراز اللقب مبكرا يأتي هذا بعد أداء قوي للميرنغي في دوري أبطال أوروبا خاصة بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في المقابل يسعى برشلونة إلى تحسين أداءه وتعويض خيبة خروجه من دوري الأبطال بالإقتراب من المنافسة على اللقب الإسباني يرغب عشاق كرة القدم في معرفة كافة تفاصيل المباراة القادمة بين الفريقين العملاقين حيث يتطلعون إلى شهد الإثارة والتنافس الذي سيشهده هذا اللقاء الرائع.

القنوات المجانيه الناقله لمباراه ريال مدريد

قناة beIN SPORTS 1 هي القناة المختارة لبث مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في موسم الدوري الإسباني 2023/2024 تمتلك هذه القناة حقوق بث مباريات الليجا الإسبانية للمشتركين في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتالي سيتم عرض مباراة الكلاسيكو بين الفريقين الإسبانيين المشهورين على هذا التردد المعين تفاصيل التردد:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

باستخدام هذا التردد سيكون بإمكان المشاهدين في المنطقة المشمولة بتغطية قناة beIN SPORTS 1 الاستمتاع بمتابعة المباراة المثيرة بين ريال مدريد وبرشلونة والتي تعتبر واحدة من أهم المواجهات في عالم كرة القدم.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يسرنا أن نعلن لكم عن موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي ستُقام ضمن الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني. من المقرر أن تُقام هذه المباراة يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024، حيث ستبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يُعتبر الكلاسيكو من أبرز المباريات في عالم كرة القدم، حيث يجتمع فيها أكبر فريقين في إسبانيا لمواجهة بعضهما البعض في منافسة شرسة على الميدان. ومع تاريخها العريق والتنافس الشديد بين الفريقين، فإن مباراة الكلاسيكو تثير حماس المشجعين حول العالم.

سيكون الجميع على موعد مع هذه المواجهة المثيرة التي ستجمع بين نجوم الفريقين الكبيرين، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تنافسًا قويًا ومشوقًا يستحق متابعته.

سنقدم لكم تحديثات حية عن هذه المباراة الحاسمة، لذا ترقبوا المزيد من التفاصيل والتحليلات في الأيام القادمة.