بكام عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 21 إبريل 2024 في مصر لحظة بلحظة

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم عبر محركات البحث، وهذا بالتزامن مع التغييرات الأخيرة التي طرأت على أسعار الذهب محلياً، فالذهب تسيطر عليه حالياً موجة من عدم الاستقرار حيث يرتفع شكل جنوني مرة ويتراجع بشكل نسبي مرة أخرى، وسوف نتابع معكم الآن متابعينا الأعزاء لموقعنا المتميز البديل نيوز أخر المستجدات التي طرأت على سعر الذهب في مصر اليوم.

سعر الذهب اليوم

يعتبر الذهب واحد من الملاذات الأمنة والتي يقبل على شرائه الكثيرون باختلاف الأسباب والأهداف، وعلى مدار الشهور الماضية ارتفع سعر الذهب عالمياً ومحلياً بشكل جنوني ، متأثرا بالعوامل الاقتصادية والسياسية التي تسير على العالم حالياً، بالإضافة إلى إقبال المواطنين على شرائه بشكل كبير بفضل المخاوف الاقتصادية ومنها ارتفاع التضخم أو تراجع قيمة العملات المختلفة.

أسعار الذهب اليوم الأحد 21 إبريل 2024 في مصر

حقق سعر الذهب اليوم في مصر استقراراً ملحوظاً في بداية التعاملات بعد تراجعه بشكل ملحوظ بقيمة 10 جنيهات لكل عيار من الاعيرة المتداولة في سوق الصاغة، وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

سجل عيار 21 اليوم نحو 3270 جنيه للجرام الواحد.

سجل عيار 24 اليوم نحو 3737 جنيه للجرام الواحد.

سجل عيار 18 اليوم نحو 2803 جنيه للجرام الواحد.

سجل عيار 14 اليوم نحو 2180 جنيه للجرام الواحد.

سجل الجنيه الذهب اليوم 26160 جنيه.

سعر الذهب عالمياً اليوم

تراجع سعر الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم إلى 2378 دولار للأونصة، حيث استقرت أسعار الذهب عالمياً خلال الفترة الأخيرة على هذا السعر، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار العالمية في الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، وسعر الذهب عالمياً هو أقوى مؤثر فعال على سعر الذهب.