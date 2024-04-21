عاجل… وزارة التعليم تكشف جداول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2024 وفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2024 خلال الأيام السابقة، فمن المقرر أن تطلق الامتحانات لكافة الأقسام في 25 مايو 2024 لتنتهي في 6 يونيو 2024، كما نبهت الوزارة على عدم انعقاد الامتحانات أثناء الفترة 4 مايو وحتى 7 مايو بسبب حلول أعياد المسيحيين في تلك الفترة.

جداول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2024 كما أعلنت موعد انعقاد اختبارات مدارس الثانوية الفندقية والصناعية وكذلك الزراعية نظام ثلاث وخمس سنوات، فبالنسبة للجداول فحتى الآن لم يتم الإعلان رسمياً عنها، ولقد قامت الوزارة بتعديل بعض مواعيد الاختبارات وذلك على النحو التالي:

تبدأ اختبارات صفوف نقل المرحلة الابتدائية والإعدادية في يوم 8 مايو 2024، وتنتهي في يوم 23 من ذات الشهر.

سوف تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في 15 مايو 2024.

أما بالنسبة لاختبارات الديلومات الفنية التجارية والصناعية ستبدأ في يوم 25 مايو 2024، وتستمر حتى 6 يونيو 2024.

أيضاً تنطلق امتحانات الجامعات الحكومية في شهر يونيو 2024.

بناءً على ذلك فإن عطلة نهاية العام لصفوف النقل سوف تبدأ في 24 مايو 2024، بينما تنطلق إجازة الثانوية العامة في 21 يوليو 2024.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2024

طبقاً لما أعلنته وزارة التعليم المصرية فإن موعد انعقاد اختبارات الشهادات بالدبلومات الفنية ستنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحاً وذلك في يوم 25 مايو 2024 ستبدأ الامتحانات، وتستمر لمدة 12 يوماً لتنتهي في 6 يونيو 2024، حيث كان من المقرر أن تنطلق في 1 يونيو إلا أنه تم تقديم موعدها، ومن ناحية أخرى شددت الوزارة على جميع الإدارات التعليمية بالاستعداد التام وتجهيز اللجان من أجل سير الامتحانات بكل هدوء بدون أي شكاوى، وذلك حرصاً وحفاظاً منها على مستقبل جميع الطلبة وتوفير كافة سبل الراحة لهم.