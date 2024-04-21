فرح الأطفال بيها.. تردد قناة طيور الجنه التي يعشقها الصغار والكبار.. اضبطها الان

يشغل تردد قناة طيور الجنة 2024 عقل العديد من المعجبين وأولياء الأمور، وتعتبر هذه القناة من بين القنوات التي تقدم محتوى ملائم ومفيد للأطفال، مما يتيح للوالدين الاطمئنان أثناء مشاهدة أبنائهم لها دون قلق من تأثيرها على تصرفاتهم، ومن خلال المقال التالي، سوف نوضح لجميع المهتمين التردد الخاص لهذه القناة.

تردد قناة طيور الجنة

سوف نقوم بتوفير ترددات قناة طيور الجنة لعام 2024، تعتبر طيور الجنة من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم البرامج للأطفال، وتبث بشكل مستمر على القمر الصناعي النايل سات، وتهتم القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال، بهدف جعل وقتهم ممتع.

تردد القناة على نايل سات

التردد 11274.

معدل ترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الاستقطاب عمودي.

تردد القناة على عرب سات

تردد 11396.

الاستقطاب عمودي.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

محتوي قناة طيور الجنه

تعد قناة طيور الجنة من بين القنوات التي تهتم بتقديم محتوى مفيد للأطفال، حيث تعمل على تنمية مهاراتهم وتشجيعهم على التفاعل الإيجابي، من بين الخدمات الهامة التي تقدمها القناة: