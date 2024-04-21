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فرح الأطفال بيها.. تردد قناة طيور الجنه التي يعشقها الصغار والكبار.. اضبطها الان
يشغل تردد قناة طيور الجنة 2024 عقل العديد من المعجبين وأولياء الأمور، وتعتبر هذه القناة من بين القنوات التي تقدم محتوى ملائم ومفيد للأطفال، مما يتيح للوالدين الاطمئنان أثناء مشاهدة أبنائهم لها دون قلق من تأثيرها على تصرفاتهم، ومن خلال المقال التالي، سوف نوضح لجميع المهتمين التردد الخاص لهذه القناة.
تردد قناة طيور الجنة
سوف نقوم بتوفير ترددات قناة طيور الجنة لعام 2024، تعتبر طيور الجنة من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم البرامج للأطفال، وتبث بشكل مستمر على القمر الصناعي النايل سات، وتهتم القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال، بهدف جعل وقتهم ممتع.
تردد القناة على نايل سات
- التردد 11274.
- معدل ترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4.
- الاستقطاب عمودي.
تردد القناة على عرب سات
- تردد 11396.
- الاستقطاب عمودي.
- معدل ترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 3/4.
محتوي قناة طيور الجنه
تعد قناة طيور الجنة من بين القنوات التي تهتم بتقديم محتوى مفيد للأطفال، حيث تعمل على تنمية مهاراتهم وتشجيعهم على التفاعل الإيجابي، من بين الخدمات الهامة التي تقدمها القناة:
- تقديم الأناشيد التعليمية بشكل سهل وممتع، مثل الأرقام والحروف، لتعزيز المعرفة الأساسية للأطفال.
- تعزيز قيم المساعدة والتعاون مع الآخرين، وتعزيز مفهوم حب الوالدين والاحترام للآخرين.
- تشجيع الأطفال على أداء الصلاة في أوقاتها المحددة وتعليمهم آداب الوضوء والصلاة.
- زرع القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الأطفال، مما يساهم في بناء شخصياتهم الإيجابية.
- دمج العنصر الترفيهي مع العنصر التعليمي، مما يجعل تجربة مشاهدة المحتوى ممتعة ومفيدة في نفس الوقت.
- توفير إمكانية الوصول إلى القناة عبر مختلف الأقمار الصناعية، مما يتيح للمشاهدين الإستمتاع بأحدث البرامج بجودة عالية وتنوع مميز.