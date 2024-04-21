“الامتحانات على الأبواب” جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني لكل المحافظات
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى جميع محافظات الجمهورية وقد قامت كل مديرية تعليمية بالإعلان عن موعد القيام بالإختبارات مع الإعلان عن الشروط والإلتزامات الواجب توفرها من أجل سير العملية التعليمية بنجاح، ولهذا يتم البحث من خلال أولياء الأمور والطلاب عن موعد الإختبارات النهائية التي تعد بمثابة بناء شخص جديد حيث تحدد مسار الطالب في اختيار مستقبله واختيار الطريق المناسب لمجهوده، وإليكم التفاصيل في المقال التالي.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي
أعلنت مجموعة من مديريات التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي، ومن بين هذه المديريات الآتي:
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية
واحدة من أول المحافظات التي أعلنت عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي والتي جاء على النحو التالي:
|السبت 18/5/2024
|اللغة العربية والخط.
|الأحد 19/5/2024
|الجبر والإحصاء/ التربية الدينية.
|الأثنين 20/5/2024
|الدراسات الاجتماعية.
|الثلاثاء 21/5/2024
|الهندسة/ التربية الفنية.
|الأربعاء 22/5/2024
|اللغة الأجنبية/ والكمبيوتر والتكنولوجيا.
|الخميس 23/5/2024
|علوم
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بالدقهلية عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الاعدادي، والتي جاء على النحو التالي:
|السبت 18/5/2024
|اللغة العربية/ الخط العربي.
|الأحد 19/5/2024
|الجبر والإحصاء/ التربية الدينية.
|الأثنين 20/5/2024
|العلوم/ الكمبيوتر والتكنولوجيا.
|الثلاثاء 21/5/2024
|الدراسات الاجتماعية.
|الأربعاء 22/5/2024
|الهندسة والتربية والفنية.
|الخميس 23/5/2024
|اللغة الأجنبية
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة
أعلنت محافظة القاهرة عن موعد بداية اختبارات الصف الثالث الإعدادي على النحو التالي:
|الخميس 16/5/2824
|اللغة العربية والخط العربي/ التربية الدينية.
|السبت 18/5/2024
|الدراسات الاجتماعية.
|الأحد 19/5/2024
|اللغة الأجنبية/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
|الإثنين 20/5/2024
|العلوم.
|الثلاثاء 21/5/2024
|الجبر والإحصاء/ التربية الفنية.
|الأربعاء 22/5/2024
|الهندسة.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة دمياط
كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى المدارس والذي جاء على النحو التالي:
|السبت 18/5/2024
|اللغة العربية.
|الأحد 19/5/2024
|اللغة الأجنبية.
|الأثنين 20/5/2024
|الهندسة.
|الثلاثاء 21/5/2024
|الجبر والإحصاء
|الأربعاء 22/5/2024
|العلوم.
|الخميس23/5/2024
|الدراسات الاجتماعية.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط
بعد اعتماد موعد الامتحانات رسمياً أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط عن موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي والتي جاءت على النحو التالي:
|السبت 18/5/2024
|اللغة العربية والخط العربي، الكمبيوتر والتكنولوجيا المعلومات
|الأحد 19/5/2024
|الجبر والإحصاء
|الإثنين 20/5/2024
|اللغة الأجنبية و التربية الفنية.
|الثلاثاء 21/5/2024
|العلوم
|الأربعاء 22/5/2024
|الهندسة والتربية الدينية.
|الخميس 23/5/2024
|الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن موعد اختبارات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي بداية من يوم 18 مايو 2024 وجاء الجدول على النحو التالي:
|السبت 18/5/2024
|اللغة العربية والخط
|الأحد 19/5/2024
|الجبر والإحصاء والكمبيوتر والتكنولوجيا.
|الإثنين 20/5/2024
|الهندسة.
|الثلاثاء 21/5/2024
|اللغة الأجنبية والتربية الدينية.
|الأربعاء 22/5/2024
|العلوم والتربية الفنية
|الخميس 23/5/2024
|الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة
جاء جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الاعدادي بمحافظة البحيرة ابتداءً من يوم الأربعاء 15 مايو على النحو التالي:
|الأربعاء 15/5/2024
|اللغة العربية/ التربية الدينية.
|الخميس 16/5/2024
|الجبر/ التربية الفنية.
|السبت 18/5/2024
|الهندسة/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
|الأحد 19/5/2024
|العلوم
|الأثنين 20/5/2024
|الدراسات الاجتماعية
|الثلاثاء 21/5/2024
|اللغة الإنجليزية.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المعاهد الأزهرية
بالإضافة إلى التعليم العام أعلنت المعاهد الأزهرية عن موعد اختبارات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني على مستوى الجمهورية والتي جاء على النحو التالي:
|الأربعاء 15/5/2024
|اللغة العربية نحو وصرف.
|الخميس 16/5/2024
|حفظ القرآن الكريم وتجويده/ الثقافة الإسلامية.
|السبت 18/5/2024
|اللغة العربية الثانية مطالعة ونصوص وفنون الكتابة / الهندسة.
|الأحد 19/5/2024
|أصول الدين التفسير والحديث/ الدراسات الاجتماعية.
|الاثنين 20/5/2024
|أصول الدين التوحيد والسيرة/ علوم.
|الثلاثاء 21/5/2024
|الجبر/ التربية الفنية / الحاسب الآلي.
|الأربعاء 22/5/2024
|اللغة الأجنبية / المستوى الرفيع.