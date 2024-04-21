“الامتحانات على الأبواب” جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني لكل المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى جميع محافظات الجمهورية وقد قامت كل مديرية تعليمية بالإعلان عن موعد القيام بالإختبارات مع الإعلان عن الشروط والإلتزامات الواجب توفرها من أجل سير العملية التعليمية بنجاح، ولهذا يتم البحث من خلال أولياء الأمور والطلاب عن موعد الإختبارات النهائية التي تعد بمثابة بناء شخص جديد حيث تحدد مسار الطالب في اختيار مستقبله واختيار الطريق المناسب لمجهوده، وإليكم التفاصيل في المقال التالي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

أعلنت مجموعة من مديريات التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي، ومن بين هذه المديريات الآتي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية

واحدة من أول المحافظات التي أعلنت عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي والتي جاء على النحو التالي:

السبت 18/5/2024 اللغة العربية والخط. الأحد 19/5/2024 الجبر والإحصاء/ التربية الدينية. الأثنين 20/5/2024 الدراسات الاجتماعية. الثلاثاء 21/5/2024 الهندسة/ التربية الفنية. الأربعاء 22/5/2024 اللغة الأجنبية/ والكمبيوتر والتكنولوجيا. الخميس 23/5/2024 علوم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بالدقهلية عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الاعدادي، والتي جاء على النحو التالي:

السبت 18/5/2024 اللغة العربية/ الخط العربي. الأحد 19/5/2024 الجبر والإحصاء/ التربية الدينية. الأثنين 20/5/2024 العلوم/ الكمبيوتر والتكنولوجيا. الثلاثاء 21/5/2024 الدراسات الاجتماعية. الأربعاء 22/5/2024 الهندسة والتربية والفنية. الخميس 23/5/2024 اللغة الأجنبية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة عن موعد بداية اختبارات الصف الثالث الإعدادي على النحو التالي:

الخميس 16/5/2824 اللغة العربية والخط العربي/ التربية الدينية. السبت 18/5/2024 الدراسات الاجتماعية. الأحد 19/5/2024 اللغة الأجنبية/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. الإثنين 20/5/2024 العلوم. الثلاثاء 21/5/2024 الجبر والإحصاء/ التربية الفنية. الأربعاء 22/5/2024 الهندسة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة دمياط

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى المدارس والذي جاء على النحو التالي:

السبت 18/5/2024 اللغة العربية. الأحد 19/5/2024 اللغة الأجنبية. الأثنين 20/5/2024 الهندسة. الثلاثاء 21/5/2024 الجبر والإحصاء الأربعاء 22/5/2024 العلوم. الخميس23/5/2024 الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط

بعد اعتماد موعد الامتحانات رسمياً أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط عن موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي والتي جاءت على النحو التالي:

السبت 18/5/2024 اللغة العربية والخط العربي، الكمبيوتر والتكنولوجيا المعلومات الأحد 19/5/2024 الجبر والإحصاء الإثنين 20/5/2024 اللغة الأجنبية و التربية الفنية. الثلاثاء 21/5/2024 العلوم الأربعاء 22/5/2024 الهندسة والتربية الدينية. الخميس 23/5/2024 الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن موعد اختبارات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي بداية من يوم 18 مايو 2024 وجاء الجدول على النحو التالي:

السبت 18/5/2024 اللغة العربية والخط الأحد 19/5/2024 الجبر والإحصاء والكمبيوتر والتكنولوجيا. الإثنين 20/5/2024 الهندسة. الثلاثاء 21/5/2024 اللغة الأجنبية والتربية الدينية. الأربعاء 22/5/2024 العلوم والتربية الفنية الخميس 23/5/2024 الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة

جاء جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الاعدادي بمحافظة البحيرة ابتداءً من يوم الأربعاء 15 مايو على النحو التالي:

الأربعاء 15/5/2024 اللغة العربية/ التربية الدينية. الخميس 16/5/2024 الجبر/ التربية الفنية. السبت 18/5/2024 الهندسة/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. الأحد 19/5/2024 العلوم الأثنين 20/5/2024 الدراسات الاجتماعية الثلاثاء 21/5/2024 اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المعاهد الأزهرية

بالإضافة إلى التعليم العام أعلنت المعاهد الأزهرية عن موعد اختبارات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني على مستوى الجمهورية والتي جاء على النحو التالي: