10 قنوات تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد كلاسيكو العالم بدون تشفير

يعبر العديد من عشاق كرة القدم عن رغبتهم في معرفة تفاصيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بما في ذلك موعد المباراة والقنوات التي ستنقلها بالإضافة إلى القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقلها وسيتم توفير جميع هذه المعلومات بشكل مفصل على موقعنا الإخباري البديل لضمان توفير أحدث وأدق المعلومات للمشجعين تهدف خدمتنا الإخبارية إلى تلبية احتياجات الجماهير الرياضية من خلال توفير جميع التفاصيل والمعلومات التي يحتاجون إليها قبل وأثناء وبعد المباراة المنتظرة بين الفريقين الإسبانيين. ومن خلال الاطلاع على موقعنا سيكون بإمكان الجماهير الوصول إلى معلومات حول التوقيت المحدد للمباراة، والقنوات الناقلة والبث المفتوح للمباراة مما يساعدهم في التخطيط لمشاهدتها بكل يسر وسهولة.

10 قنوات تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد

يتم عرض مباراة ريال مدريد والأهلي على قنوات Bein SPORTS 3 HD و Bein SPORTS 1HD فيما يتعلق بالمعلقين لهذا الكلاسيكو سيقوم كل من خليل البلوشي ورؤوف خليف وخالد الغول بالتعليق يتاح أيضا مشاهدة المباراة عبر باقة بي ان سبورت.

هناك قنوات مجانية أيضا تبث المباراة ولكنها لا تستخدم القمر الصناعي النايل سات بل تستخدم أقمرا أخرى تتضمن هذه القنوات:

İdman Azərbaycan على القمر AzerSpace 1 46.0°E بتردد 11175(h).

Varzish Sport HD على القمر ياه سات بترددها 11938 أفقي.

قناة idman على القمر يوتلسات 3 w بترددها 11492 عمودي.

قناة Eleven Sports 1 HD على القمر هوتبيرد بترددها 11488 أفقي.

قناة sport tv 2 على القمر هيسباسات بترددها 12169.

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قبل المواجهة يدخل فريق برشلونة المباراة وهو يعاني من معنويات منخفضة جراء الهزيمة الساحقة التي مني بها أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1 والخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا بالمقابل، يظهر ريال مدريد بمعنويات مرتفعة بعد فوزه البطولي بركلات الترجيح على فريق مانشستر سيتي حامل اللقب، في معقله.

سبق لفريق الميرينغي أن تغلب على برشلونة في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي وكرر هذا الإنجاز بفوز ساحق في نهائي السوبر على ملعب “الأول بارك” بنتيجة 4-1.