بجودة عالية.. اضبط الآن تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات 2024

قناة الفجر الجزائرية، من أعلى القنوات الفضائية العربية في نسب المشاهدة في الفترة الحالية قناة الفجر التي استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من كافة أنحاء الوطن العربي بسبب اختيارها لمحتوى مميز وجذاب يبحث عنه قطاع عريض من المشاهدين مثل المسلسلات التاريخية التي لا تعرض على أي قناة اخرى، ومن أبرز الأعمال التي تعرض على شاشة الفجر مسلسل المؤسس عثمان الذي حقق نجاح كبير داخل تركيا وخارجها والذي لازالت حلقاته مستمرة للموسم الخامس على التوالي، وسنقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال تردد قناة الفجر الجزائرية وإعدادات الضبط.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات قناة الفجر الجزائرية تعرض مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة التركية والعربية، ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل المؤسس عثمان الذي يحكي قصة تأسيس عثمان الغازي ابن ارطغرل للدولة العثمانية ويتم عرض حلقة جديدة منه اسبوعيا كل خميس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ومسلسل صلاح الدين الايوبي محرر القدس، والمسلسل التركي اسمي ملك، والمسلسل العربي الشهير باب الحارة، وغيرها من المسلسلات المتميزة، وتبث القناة محتواها مجانا وتعمل على مدار الساعة وحلقات المسلسلات تعرض دون فواصل اعلانية طويلة ومملة، ولمحبي قناة الفجر والراغبين في متابعتها فيما يلي تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات. القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12645

الاستقطاب : أفقي

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية لاستقبال قناة الفجر الجزائرية على أجهزة التلفاز والاستمتاع بما تقدمه من برامج رائعة كل ما عليكم اتباع الخطوات التالية : من الريموت كنترول ادخل الى القائمة ثم اضغط على الاعدادات.

اختر البحث عن القنوات، وحدد طريقة البحث اليدوي وليس الالي.

حدد نوع القمر الصناعي، ثم ادخل التردد واعدادات الضبط في الاماكن المخصصة.

بالأخير اضغط على “بحث” وانتظر نزول القنوات على الجهاز.