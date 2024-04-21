“قبل ما تدفع غرامة ” 5 طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي اختار المناسب

يريد الكثير من المواطنين معرفة طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي حيث أن عدم سدادها في المواعيد المحددة يتسبب في قطع خدمة الإنترنت بشكل مباشر عن العميل، وكذلك يتم تطبيق عقوبات أخرى، كما أن هناك البعض الآخر يتساءل عن دفع فاتورة التليفون الأرضي، والاستعلام عنها، لذا يمكنك التواصل مع شركة المصرية للاتصالات لمعرفة كل ما تريد معرفته عن فاتورة التليفون الأرضي.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

هناك العديد من الطرق المتوفرة التي يتم من خلالها سداد فاتورة التليفون الأرضي، ومنها التالي:

يتم السداد من خلال سنترالات الشركة المصرية للإتصالات. كذلك يتم دفع الفواتير عبر مكاتب البريد المصري . كذلك تتوفر خدمة سداد فاتورة التليفون الأرضي من ماكينات فوري الموجودة في الأسواق . من خلال منافذ الدفع الإلكتروني الأخرى مثل: مصاري، فوري، خدماتي أيضا . كذلك من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.

الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تعمل شركة المصرية للإتصالات على توفير طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي والتي منها:

يتم الإستعلام من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية للإتصالات وذلك من خلال رقم الهاتف الأرضي.

أو من خلال الاتصال على 19777 وإدخال رقم الهاتف الذي تريد الإستعلام عنه وبالتالي لإظهار قيمة الفاتورة.

كذلك يتم الإستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم القومي.

عقوبة عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي

يتم توقيع غرامة في حالة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لدفعها وذلك من خلال تطبيق الغرامة عن كل شهر في حين حصل التأخير بواقع 1.5 % من قيمة الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات .

أما في في حالة عدم سداد الفاتورة خلال أربعة أشهر من التاريخ المحدد لسدادها، يتم رفع الحرارة عن التليفون الأرضي نهائيا إلى أن يتم دفعها، وتطبق الشركة غرامة عن كل شهر تأخير كما توفر الشركة الطرق المختلفة التي يتم من خلالها توفير طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لتجنب الغرامة التي قد تصل إلى 1.5 % من قيمة الفاتورة والتي تكون بحد أدنى 10 جنيهات.