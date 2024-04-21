موعد ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 حسب قرارات وزارة التربية والتعليم .. كلها شهرين علي الامتحانات

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تستعد لإعلان ارقام جلوس الثانوية العامة، والتي يرغب الكثير من الطلاب في الشعبتين الأدبي والعلمي من معرفة أماكن جلوسهم قبل إنطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك من أجل التسهيل عليهم معرفة أماكن اللجان الإمتحانية التي سيتم أداء الامتحانات بداخلها، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن كيفية الحصول على أرقام جلوس الطلاب، وهذا ما سنقوم بتوضيحه بكم خلال هذا المقال.

ارقام جلوس الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم الفني أنها تقوم الآن بإعداد قوائم ارقام جلوس الثانوية العامة 2024، تسهيلا على الطلاب معرفة أماكن اللجان التي سيتم عقد امتحانات نهاية السنة بداخلها، وستقوم الوزارة بالإعلان عن أرقام الجلوس عقب الانتهاء من مراجعة الاستمارات الخاصة بالطلاب عبر موقعها الالكتروني وسيتم إتاحتها أيضا داخل المدارس ليتم الحصول عليها في بطاقات.

موعد امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد عقد امتحانات الثانوية العامة التي سيتم انطلاقها يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل، وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو، بعد أن يتم تصنيف أرقام جلوس الثانوية العامة الخاصة بالطلاب حسب الشعبة العلمية والأدبية وكذلك الديانة بسبب اختبار مادة التربية الدينية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024