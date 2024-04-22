وصفات جبارة لتنظيف سطح البوتاجاز من البقع المتراكمة و الدهون الملتصقة والشحوم بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة نهائيا

بقع الدهون المتراكمة من أكثر المشاكل التي تتعرض لها ربة المنزل بعد طهي الطعام وذلك بشكل يومي، وهذا الأمر يسبب الشعور بالانزعاج لدي الكثير من السيدات، بسبب صعوبة تنظيف هذه البقع المتراكمة بشكل سريع وسهل، ولكن تتطلب بذل مجهود كبير للتخلص منها، واستخدام بعض الوصفات التي تساعدها في إنجاز وقت إزالة هذه البقع، لذا تلجأ السيدات الى البحث عن وصفات لازالة البقع من سطح البوتاجاز تكون سهلة وغير مكلفة ونتيجتها مضمونه، واليوم من خلال موقعنا نعرض لكي سيدتي بعض الطرق الآمنة والغير مكلفة لتنظيف أسطح البوتاجاز بكل سهولة، فقط تابعينا.

تنظيف الشحوم من سطح البوتاجاز الغاز بخلطة مميزة

يجب عليك أولاً نفغ أغطية الموقد في ماء مغلي وصابون مواعين لمدة 10 دقائق على الأقل.

في حالة زيادة تراكم الدهون على سطح البوتاجاز فيمكنك إزالتها عن طريق عجينة متماسكة مكونة من صودا الخبز+ الماء وتركها لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ثم فكرها علي سطح البوتاجاز.

قم بمسح الشبكات بقطعة من القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة، وتكون مبللة بماء ساخن و معصورة جيداً.

تنظيف الشحوم من سطح البوتاجاز الكهربائى بطريقة جبارة

اتبعي الخطوات التالية لتنظيف الشحوم المتراكمة من سطح البوتاجاز الكهربائي، وهي كالآتي:

قومي بوضع المواقد في خليط مكون من الماء المغلي وصابون المواعين لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم فركها بقطعة قماش نظيفة وتجفيفها جيداً.

الخطوة الثانية هي تنظيف المثالي العاكسة باستخدام خلطة مكونة من صابون أطباق+ نزيل للدهون + ماء ساخن، و باستخدام إسفنجة رطبة يتم إزالة جميع الدهون المتراكمة بكل سهولة.

طريقة تنظيف المواقد الزجاجية بكل سهولة

استخدام شئ حاد لإزالة الحطام من الموقد قد يخدش السطح العلوي الزجاجي للبوتجاز، يمكنك استخدام ملعقة سيليكون أو بلاستيك، فهي آمنة في الاستخدام ولن تسبب ضرر للموقد، ومن اسهل واسرع الطرق الفعالة لإزالة بقايا الطعام المحترق هي رش صودا الخبز مع إضافة بعض نقاط الخل الأبيض، ويوضع قماشة مبللة على هذا الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم مسح البقعة بفوطة مبللة، وسترين النتيجة المبهرة.