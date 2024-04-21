فاتح القدس… مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 21 على trt التركية والفجر الجزائرية مترجمة باللغة العربية

خلال الساعات القادمة يترقب العديد من المشاهدين عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 21 حيث يتطلعون إلى متابعة تطورات الأحداث المشوقة التي اختتمت الحلقة السابقة عليها يحظى هذا المسلسل بشعبية كبيرة منذ بداية عرضه ويعتبر واحدا من أبرز الإنتاجات التاريخية التي تجذب جمهورا واسعا رغم المنافسة الشديدة في هذا النوع من الدراما يستعرض المسلسل قصة حياة القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي وهو أحد الشخصيات التاريخية البارزة في التاريخ الإسلامي يقدم المسلسل رحلة مثيرة تعكس البسالة والتفاني لهذا الزعيم الذي اشتهر بتحرير القدس والمقدسات الإسلامية.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 21

المسلسل الشهير صلاح الدين الأيوبي الحلقة 21 يستمتع به العديد من المشاهدين في الوطن العربي حيث يروون قصة القائد العظيم الذي ترك بصمة في تاريخ المسلمين بتحرير القدس من يد الصليبيين يركز المسلسل على مغامراته ونضاله الذي امتد عبر سنوات طويلة مستعرضا قصته منذ نشأته في قصر السلطان نور الدين زنكي، الذي كان مصدر إلهامه وتوجيهه نحو العدالة واسترجاع القدس.

بجرأته وذكائه تمكن صلاح الدين من تحقيق النصر على خصومه والصليبيين بمساعدة شريكته ثريا خاتون التي كانت تتمتع بشجاعة وإرادة قوية في الدفاع عن الأرض يكشف المسلسل العديد من المؤامرات والخيانات التي واجهها صلاح الدين في رحلته مما يضيف توترا وإثارة إلى الأحداث.

يترقب الجمهور بفارغ الصبر عرض الحلقة الجديدة، متوقعين أحداثا مثيرة ومشوقة. يمكن متابعة المسلسل على قنوات مختلفة في العالم العربي مثل قناة الفجر الجزائرية، بالإضافة إلى توفره على قناة تي ار تي 1 باللغة التركية.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين

يمكن لجميع المتابعين مشاهدة الحلقة 21 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي فور عرضها في تركيا يتم ذلك من خلال تنزيل تردد قناة TRT1 التي تعرض الحلقات يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت تركيا تقدم قناة الفجر ترجمة للحلقات وعرضها في اليوم التالي يوم الثلاثاء في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت مصر يمكن تنزيل تردد قناة الفجر باستخدام الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

باستخدام هذه الإحداثيات يمكن للمشاهدين ضبط أجهزتهم لاستقبال قناة الفجر ومتابعة أحداث المسلسل بسهولة ويسر.