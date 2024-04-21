متاح من هنا.. رابط وطريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة

أتاحت النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 إلكترونياً عبر المنصة الرقمية التي طرحتها الجهات المختصة، حيث حرصت وزارة الداخلية على توفير متطلبات واحتياجات السائقين بدون مواجهة أي صعوبات أو عقبات عند الرغبة في معرفة رسوم المخالفة وسدادها، وذلك من باب التخفيف والتيسير عليهم، إذ لا داعي للذهاب إلى النيابة العامة من أجل ذلك.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أصبح الآن بإمكان السائق الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 ومعرفة المخالفات التي ارتكبها بكل سهولة وبشكل مجاني، سواء كان ذلك باستخدام الرقم القومي أو رقم لوحة سيارة، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك:

التوجه إلى الموقع الرسمي التابع للنيابة العامة .

تسجيل الدخول من خلال ادخال البيانات المطلوبة بشكل سليم.

اختيار أيقونة بيانات المرور.

تحديد خيار تبويب الاستعلام عن مخالفات السيارة.

تدوين رقم اللوحة الخاصة بالمركبة.

إدخال أرقام اللوحة ثم الأحرف.

النقر على خانة إجمالي المخالفات المرورية.

الانتظار لحين ظهور القيمة المراد دفعها.

طريقة تقديم تظلم على مخالفات المرور بالرقم القومي

حرصت وزارة الداخلية المصرية على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن بشكل مستمر بطريقة سلسة، حيث قامت بتدشين منصة رقمية من أجل خدمتهم، فاستكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي الحادث بالعالم أجمع أطلقت الوزارة منصة مصر الرقمية، فمن خلالها يتمكن السائق من دفع مخالفته وتقديم اعتراض عليها إلكترونياً بدون الحاجة للتوجه إلى مقر المؤسسة، حيث يتم ذلك كالتالي: