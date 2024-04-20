“وفري المتعة لطفلك” ثبت حالاً تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات واستمتع بأجمل الأغاني بجودة عالية

هناك الكثير من قنوات الأطفال التي تحتل محركات البحث حالياً لمعرفة التردد الخاص بها، وعلى رأس تلك القنوات قناة كراميش للأطفال التي تتميز عن غيرها من القنوات لمحتواها الشيق والممتع والهادف، وهذا كل ما تنبحث عنه الأمهات والآباء لتوفير المتعة والتسلية لأطفالهم من البيت، فهي تقدم مجموعة من الأغاني الرائعة التعليمية والترفيهية والأناشيد الرائعة التي تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، وفي هذا التقرير قررنا أن نستعرض عليكم أحدث تردد للقناة على النايل سات فتابعونا.

ما هو تردد قناة كراميش على النايل سات

حرصت إدارة قناة كراميش على تحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات، وهذا لتوفير محتواها بجودة عالية للاستمتاع بكل ما تقدمه القناة بصوت وصورة أوضح وأنقى، ومن أجل ضبط تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات عليكم استقبال التردد الجديد التالي:

القمر الصناعي هو: النايل سات.

التردد هو: 11603.

الاستقطاب هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

معدل الترميز هو: 27500.

ما هو تردد قناة كراميش على العرب سات

يمكن استقبال قناة كراميش على القمر الصناعي العرب سات بعد التغييرات الأخيرة التي قامت بها إدارة القناة، والتردد كالتالي:

القمر الصناعي هو: العرب سات.

التردد هو: 11390.

الاستقطاب هو: رأسي.

معدل الترميز: هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة كراميش للأطفال