“ادفع بسرعة” كيفية الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وكم غرامة التأخير؟

قام العديد من المواطنين بالبحث عن طريقة الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وذلك من أجل معرفة قيمة الفاتورة بشكل سهل وميسر، كما يمكنك عميلنا معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع المصرية للإتصالات، وبالتالي يمكنك السداد من خلال العديد من الطرق المختلفة وذلك بدلا من التوجه إلى السنترال.

الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

نقدم لكم من خلال موقع الشركة طرق متعددة لكيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي، كذلك يتم الإستعلام عن فاتورة التليفون في أي شهر، كل ذلك من خلال الإطلاع على تفاصيل الإستهلاك والذي يتم بشكل تفصيلي عبر زيارة رابط استعلام فواتير التليفون الأرضي.

كما يمكنك الإطلاع على تفاصيل الإستهلاك بشكل تفصيلي من خلال شركة المصرية للإتصالات والتي قامت بتحديد يوم كآخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة.

حيث تنتهي مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي في هذا اليوم، كما يمكنك عميلنا الإستعلام عن فاتورة حسابك الأرضي من خلال الإتصال برقم الشركة الأرضي المخصص من خلال الرقم المختصر 19777، لتتم لخدمة على أفضل وجه ممكن.

خطوات الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

توفر الشركة طرق عدة ممتازة وسهلة ليتمكن من خلالها الإطلاع على فاتورة التليفون الأرضي كالآتي :

يتم عمل زيارة من أجل موقع المصرية للاتصالات.

قم بإدخال رقم هاتفك الأرضي مسبوقا ب كود المحافظة.

بعدها يتم الضغط على كلمة عرض الفواتير ومنها سيظهر لك كافة فواتير

أيضا ستظهر لك كافة الفواتير المطلوب سدادها مع توضيح حجم استهلاكك بشكل عام.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي

يتمكن أي عميل من دفع فاتورة التليفون الأرضي بشكل شهري في نفس الموعد المحدد وذلك تجنبا لإنقطاع الخدمة، وفي حال عدم التسديد يتم تحويل الخط إلى خط استقبال فقط.

كذلك لو استمر عدم دفع الفاتورة، فسوف يتم منع الخط خلال مدة تصل إلى شهر من التفاعل وتلبية الأعمال المطلوبة، كما يتم إصدار فاتورة التليفون الأرضي من خلال الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وخلال نظام الربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر، وتفرض الشركة على المتأخرين في الدفع غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة.

والتي تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الإشتراك الشهري، ذلك بحد أقصى 11 شهرا من شهر بداية الرسوم الإدارية، كذلك لا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيه.